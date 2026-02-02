Sénégal: Diourbel - Le nouveau président de la ligue régionale de football mise sur l'unité

2 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le nouveau président de la Ligue régionale de football de Diourbel (centre), Ely Birahim Fall, préconise de renforcer l'unité entre les acteurs pour promouvoir le rayonnement du football dans le Baol.

"Le premier défi, c'est de faire en sorte que tous les acteurs du football de Diourbel soient unis. C'est l'unité autour du football", a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes.

Ely Birahim Fall considère que la cohésion entre les différents intervenants constitue une "condition essentielle" pour relever les défis du football dans le Baol.

Il a signalé que la nouvelle équipe dirigeante devra faire face à de nombreux défis, notamment sur le plan des infrastructures, estimant que le siège de la ligue régionale doit servir de levier pour le développement du football régional.

M. Fall a réaffirmé son ambition de soutenir les clubs et les petites catégories afin de favoriser l'éclosion de nouveaux talents.

Il a souligné la difficulté de succéder Abdoulaye Fall, devenu président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) parlant d'un héritage "lourd", lié au fait que le mandat de son prédécesseur a été marqué par "d'importants efforts et investissements" au profit de la ligue régionale de football de Diourbel.

L'élection du nouveau président de la Ligue régionale de football de Diourbel s'est tenue samedi soir au siège de l'instance, en présence du secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, à la suite de la démission d'Abdoulaye Fall, actuel président de la FSF.

Sur les vingt-trois délégués votants, douze ont voté pour Ely Birahim Fall contre onze pour son rival, Mouhamed Badiane.

