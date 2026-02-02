Sénégal: La politique, parmi les sujets les plus en vue

Dakar — Les quotidiens parvenus lundi à l'APS traitent de diverses thématiques dont des sujets liés à la politique et aux menaces de poursuites judiciaires contre l'ancien député libéral Doudou Wade.

Attendu à la Sûreté urbaine depuis vendredi, M. Wade "a brisé le silence, dimanche 1er février, sur sa page Facebook", en annonçant qu'il se rendra ce lundi matin dans les locaux de ce démembrement de la police, "tout en précisant n'avoir reçu aucune convocation officielle", rapporte L'Observateur.

Selon cette publication, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Doudou Wade et le journaliste Pape Ngagne Ndiaye après des propos, jugés subversifs, tenus par l'ancien député au cours de la dernière édition de l'émission "Faram Facce" de la Télévision futurs médias (TFM, privée).

"Je vous prie de bien vouloir m'accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l'ordre public", écrit M. Wade sur sa page Facebook, selon Vox Populi.

Le journal signale que l'ancien député peut toutefois compter sur le soutien de 13 ex-présidents de groupe parlementaire qui ont publié une déclaration pour faire part de leur "vive préoccupation" relative aux informations faisant étant de poursuites judiciaires engagées contre lui.

Ils ont fait valoir que "la liberté d'expression, le droit à la critique et le débat démocratique constituent des fondements essentiels de l'Etat de droit" et "sont garantis par la Constitution de la République du Sénégal et consacrés par les engagements internationaux librement souscrits par notre pays".

"Par cet acte 'fraternel et républicain', ces figures historiques du Parlement entendent tirer la sonnette d'alarme sur l'effritement des libertés publiques", souligne le journal Le Quotidien, pendant que L'info affiche : "Quatorze figures parlementaires dénoncent la judiciarisation de la parole politique".

Il reste que le sort de Doudou Wade "semble désormais suspendu aux rigueurs du Code pénal. De l'article 252 réprimant l'apologie de coup d'Etat à l'article 254 sur l'offense au chef de l'Etat, le parquet dispose d'un arsenal juridique implacable", note le quotidien Yoor-Yoor.

Tribune, de son côté, relaie les propos de l'avocat et ancien Premier ministre Sidiki Kaba sur la justice et son fonctionnement, des déclarations tenues ce week-end lors de la présentation de son livre intitulé "101 discours d'espoir. Plaidoyer pour un monde meilleur".

"Il faudrait qu'il y ait une justice qui ne soit pas partiale, qui ne soit pas partielle, qui ne soit pas vengeresse", a déclaré Me Sidiki Kaba, qui a également occupé les fonctions de garde des Sceaux, de ministre de l'Intérieur, puis des Affaires étrangères.

Sud Quotidien, citant un universitaire, revient sur les "divergences apparentes" entre le président de la République et son Premier ministre, qui "dissimuleraient une fracture idéologique profonde" entre les deux têtes de l'exécutif sénégalais.

"Duel à distance", titre par ailleurs WalfQuotidien, selon lequel le président de la République et le Premier ministre désormais "assument leurs divergences". Le journal en veut pour preuve la coïncidence de tournées nationales que les deux hommes vont effectuer dans les prochains jours.

"Les deux autorités au sommet de l'Etat seront en une semaine dans trois zones différentes pour des objectifs opposés", écrit WalfQuotidien, qui juge cette situation "incompréhensible".

Le Soleil s'intéresse à la question du vol de bétail dans la zone sud du pays. "Montée du péril à Goudomp", affiche le journal, en faisant observer que ce département de la région de Sédhiou est "l'un des foyers les plus touchés par ce fléau".

"En un an, 950 têtes ont disparu, dont 930 bovins. Pour le seul mois de janvier 2025, 600 bovins et 612 caprins ont été dérobés, plongeant les éleveurs dans la détresse", écrit Le Soleil.