Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Les internationaux sénégalais décisifs en Europe

Dakar — Plusieurs attaquants sénégalais se sont illustrés ce week-end dans les championnats étrangers. Il s'agit notamment de Bamba Dieng, Ismaïla Sarr, Abdallah Gning et Aboubacar Cissé qui ont tous trouvé le chemin des filets avec leurs clubs respectifs, tandis que Pathé Ciss a écopé d'un carton rouge.

Titulaire lors de la 22e journée du championnat espagnol face au Real Madrid, Pathé Ciss (Rayo Vallecano) a reçu un carton rouge à la 80e minute, après un tacle dangereux sur le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos.

Le champion d'Afrique 2025 a présenté ses excuses à ses coéquipiers, à Dani Ceballos et aux supporters du Rayo Vallecano sur ses réseaux sociaux.

Son coéquipier en équipe nationale, Pape Guèye, a disputé avec son club Villarreal (4e) l'intégralité de la rencontre contre Osasuna, soldée par un match nul (2-2).

D'autres compatriotes se sont illustrés par des buts. En France, Bamba Dieng reste sur sa bonne dynamique.

L'attaquant lorientais a inscrit son quatrième but de la saison, le neuvième toutes compétitions confondues, face à Nantes (2-1), lors de la 20e journée de Ligue 1.

Lorient occupe la 9e place du classement général.

Ses compatriotes Ibrahim Mbaye (PSG, leader) et Mamadou Sarr (Strasbourg, 7e) se sont opposés dimanche. Les Parisiens se sont imposés (2-1). Sarr a disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que Mbaye est sorti en début de seconde période.

Monaco (10e), avec Krépin Diatta et Lamine Camara titulaires, a largement battu Rennes (4-0), entraîné par Habib Bèye.

Lyon (4e), avec Moussa Niakhaté, s'est imposé face à Lille (1-0). Le défenseur sénégalais a pris part à l'intégralité du match.

En Ligue 2 française, Dame Guèye, avec Le Mans (3e), s'est illustré en délivrant une passe décisive lors de la victoire de son équipe contre Troyes, samedi, à l'occasion de la 21e journée.

En Premier League anglaise, Ismaïla Sarr (Crystal Palace, 15e) a marqué en fin de première période (45e+2) le but de l'égalisation de son équipe face à Nottingham Forest, lors de la 24e journée.

Le dernier but du champion d'Afrique en club remontait au 6 novembre 2025, à l'occasion de la 3e journée de la Ligue Europa Conférence. L'ailier des Lions avait inscrit un doublé (49e et 57e) contre le club néerlandais de l'AZ Alkmaar.

Toujours en Angleterre, Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye (Everton, 9e) étaient titulaires lors du match contre Brighton (1-1), tout comme El Hadji Malick Diouf avec West Ham (18e, relégable). Les Hammers se sont inclinés (2-3) face à Chelsea après avoir pourtant mené 2-0.

Tottenham (14e), avec Pape Matar Sarr entré en début de seconde période, a tenu en échec Manchester City (2-2), deuxième de la Premier League dominée par Arsenal.

Les Sénégalais d'Europe centrale et du Sud en forme

En République tchèque, Abdallah Gning s'est également illustré en ouvrant le score pour son nouveau club, Ostrava (14e, dans le groupe des équipes relégables), lors de la 20e journée de la Chance Liga face à Slovacko (2-2).

En Serbie, Aboubacar Cissé a inscrit sa troisième réalisation de la saison avec Cukaricki (6e), lors de la 21e journée de la Super Liga serbe, face au leader, l'Étoile Rouge de Belgrade.

En Pologne, Mbaye Jacques Ndiaye a réussi son retour avec un but.

Absent depuis début octobre 2025 en raison d'une blessure, l'attaquant de 22 ans du Motor Lublin (10e) a inscrit le deuxième but de son équipe contre Pogon Szczecin, lors de la 19e journée de l'Ekstraklasa.