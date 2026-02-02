La localité de Minembwe, située dans les Hauts Plateaux du territoire de Fizi (Sud-Kivu), est secouée depuis plusieurs jours par de violents combats opposant les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les Wazalendo, à une coalition regroupant les groupes armés Twirwaneho, AFC/M23, RED Tabara et Gumino.

Selon le porte-parole des opérations Sukola Sud au Sud-Kivu, le sous-lieutenant Mbuyi Reagan, l'armée combat depuis cinq jours pour reprendre le contrôle de Minembwe, considéré comme le fief des Twirwaneho et de leurs alliés.

« Les affrontements évoluent parfaitement entre nous, l'armée loyaliste, et les rebelles du M23-AFC soutenus par l'armée rwandaise, alliée aux groupes Twirwaneho, Gumino et RED Tabara. La destination finale est Minembwe. Une fois cette localité contournée, d'autres opérations supplémentaires pourront être organisées. L'ennemi est en perte d'effectifs. Nous avons infligé d'énormes pertes, comme hier où nous avons neutralisé plus de 35 combattants », a-t-il déclaré ce lundi 2 février à Radio Okapi.

Le sous-lieutenant Mbuyi Reagan a assuré que les FARDC veillent à la sécurité des populations civiles vivant dans les zones affectées par les affrontements :

« Face à ces pertes, ils larguent des bombes à l'aveuglette dans les agglomérations où se trouve la population civile. Mais nous, l'armée régulière, nous ne combattons pas dans les agglomérations, nous protégeons la population ».

Appel des notables

Face à cette situation, certains notables de Minembwe ont lancé un appel pressant aux jeunes de cette région afin qu'ils se désolidarisent de la rébellion et contribuent au retour de la paix dans la région.