Sénégal: Cheikh Niang salue la 'coopération privilégiée' avec Ryad

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a salué la coopération "privilégiée" entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, soulignant que Riyad n'est pas seulement un pays ami, mais un allié de Dakar.

"Beaucoup de choses nous lient depuis très longtemps. Depuis l'indépendance de notre pays, l'Arabie Saoudite est devenue très rapidement un pilier important du dispositif diplomatique sénégalais, et aussi un cadre d'échange qui nous a valu beaucoup de bonheur et qui offre en tout cas des possibilités de développement de nos relations", a fait valoir Cheikh Niang.

Il recevait une délégation conduite par Eyad bin Abdelrahmane Rahbini, vice-ministre du Hajj et de la Umrah, chargé des affaires du Hajj du royaume d'Arabie Saoudite, en visite de travail au Sénégal (1er-3 février).

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intégration du Sénégal au programme "Tariq Makka" ou route de La Mecque, un mécanisme spécial visant à faciliter le pèlerinage et le voyage des pèlerins.

Le Sénégal va désormais faire partie des "neuf pays au monde qui vont bénéficier d'un mécanisme spécial de traitement des pèlerins, qui va donc faciliter le pèlerinage, faciliter le voyage des pèlerins, leur installation et aussi l'exécution des rites qui sont attendus pour ce pèlerinage", a déclaré M. Niang.

Le diplomate s'est réjoui de la visite de cette délégation de très haut niveau de l'Arabie Saoudite, saluant le travail abattu par les autorités sénégalaises en charge du hajj.

"Je voudrais d'abord féliciter très fortement le délégué général [au pèlerinage] pour l'excellent travail d'approche qu'il a fait [auprès de] l'autorité saoudienne, mais aussi remercier et féliciter l'excellent ambassadeur du royaume de l'Arabie Saoudite ici, qui a exercé ses fonctions avec beaucoup de brio et d'efficacité", s'est-il réjoui.

Il a indiqué que la délégation de haut niveau de l'Arabie Saoudite a également mis en exergue "le statut particulier" du Sénégal aux yeux du Royaume d'Arabie Saoudite.

"La visite d'aujourd'hui rend hommage à cet esprit, et vraiment c'est une reconnaissance de cette relation tout à fait spéciale entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal", a insisté Cheikh Niang.