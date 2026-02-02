Sénégal: Sédhiou - L'équipe muncipale de Koussy fait le bilan de ses activités

Sédhiou — Le conseil municipale de Koussy, dans la région de Sédhiou, a présenté dimanche un bilan de ses activités dont les plus marquantes ont porté cette année sur la réhabilitation d'infrastructures et la sensibilisation contre les feux de brousse.

Selon l'édile de Koussy, Mamadou Diallo, après l'incendie de l'hôtel de ville lors des manifestations politiques de mars 2021, l'équipe municipale a restauré le centre d'état civil et ses locaux administratifs, ouvrant une nouvelle étape de consolidation institutionnelle.

Le bilan de l'équipe qu'il dirige inclut également la construction de murs de clôture pour cinq écoles, l'érection du stade municipal de Koussy, l'édification d'un logement pour la sage-femme, l'extension de la maternité et la mise en place de cases de santé à Talto et Nimaya.

En outre, l'accès à l'eau potable a été renforcé par des adductions dans les villages de Séfa Soukoutoto et Bassaf, ainsi que par quatre mini-forages à Madina Fass, Darsalam, Keur Habib et Allah Batou, a signalé l'édile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des périmètres maraîchers et des unités de transformation du fonio complètent ces initiatives en faveur de l'autosuffisance alimentaire, selon M. Diallo.

L'édile a profité de cette opportunité pour remettre des drapeaux aux chefs de village, en invitant la population à oeuvrer pour la prévention des feux de brousse.

Le président du collectif des chefs de village, Ibrahima Camara, a salué le renouvellement des drapeaux, "symbole de dignité et de responsabilité", avec l'appui de militaires retraités pour former les bénéficiaires.

Le chef de la brigade des Eaux et Forêts de Diendé, Moussa Bop, a de son côté alerté sur les conflits récurrents entre éleveurs et cultivateurs liés à la divagation du bétail.

Il a insisté sur la nécessité de trouver des alternatives durables et de renforcer la lutte contre les feux de brousse, à travers les feux précoces, les opérations actives et les campagnes de sensibilisation.

"Sans l'implication de la population, l'objectif zéro feu de brousse dans l'arrondissement de Diendé restera hors de portée", a-t-il averti, regrettant le manque de matériel qui freine les actions préventives.