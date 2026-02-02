Afrique: L'UA continue de s'affirmer comme une institution active - Miguel Bembe

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a déclaré vendredi à Addis-Abeba que l'organisation continentale continue de s'affirmer comme une institution dynamique et active, capable de se mobiliser autour des grandes priorités de l'Agenda 2063 - « L'Afrique que nous voulons ».

Le diplomate angolais a tenu ces propos lors de son discours de clôture de la 51e session ordinaire du Comité des représentants permanents (CRP) de l'Union africaine, organe qu'il préside, et dont les travaux se sont déroulés du 12 au 30 janvier de cette année.

Dans son discours, Miguel Bembe a souligné que la session avait permis d'obtenir des résultats concrets, notamment l'adoption de projets d'ordre du jour et de programmes de travail concis, ainsi que de décisions abordant les principales questions stratégiques sur lesquelles le continent doit mener une réflexion rigoureuse et efficace.

Selon l'ambassadeur, ces résultats témoignent de la capacité collective du continent africain à transformer ses aspirations en actions concrètes et en objectifs mesurables, jetant ainsi les bases de décisions fermes pour les instances supérieures de l'organisation, notamment lors de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif, prévue les 11 et 12 février, et de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, prévue les 14 et 15 février.

Miguel Bembe a reconnu que, malgré les progrès accomplis dans plusieurs domaines, l'Afrique continue de faire face à de profonds défis, qui se manifestent à différents niveaux, notamment la consolidation de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance, ainsi que la promotion d'un développement économique inclusif, intégré et durable.

Le diplomate angolais a également souligné les difficultés d'accès universel à une éducation de qualité et à des services de santé efficaces, ainsi que la nécessité de défendre les intérêts stratégiques du continent africain dans le cadre des relations internationales, en vue d'un système multilatéral plus juste et plus équilibré.

« Dans ce contexte, je suis convaincu que nos discussions ont posé des bases solides pour la tenue d'une Conférence des chefs d'État et de gouvernement décisive, capable de transformer les défis en opportunités et d'affirmer le rôle incontournable de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial en construction », indique le communiqué du diplomate.

À cette occasion, l'ambassadeur angolais a remercié les États membres pour leur soutien à l'Angola durant sa présidence de l'Union africaine, et plus particulièrement la Commission de l'Union africaine (CUA), représentée par son président, Mahmoud Ali Youssouf, et sa vice-présidente, Selma Malika Haddadi.

Selon Miguel Bembe, ce soutien a permis de créer des conditions de travail optimales, garantissant ainsi aux États membres l'exercice plein et efficace de leurs responsabilités et l'obtention de résultats concrets pour la réalisation de l'agenda de l'organisation continentale.

À la fin de son discours, le diplomate angolais a souhaité plein succès à la République du Burundi, qui assumera la présidence tournante de l'Union africaine lors de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, sur le thème de l'année 2026 : « Garantir la disponibilité durable de l'eau et de systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».