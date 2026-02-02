Angola: Cabinda privilégie le secteur social et les voies de communication pour cette année

Le plan d'activités pour l'exercice financier 2026 du gouvernement provincial de Cabinda donnera la priorité aux secteurs de la santé, de l'éducation et des voies de communication.

Ce plan, qui comprend également des projets liés au secteur agricole, a été examiné et approuvé vendredi lors de la première séance ordinaire du Conseil provincial de Cabinda, présidée par la gouverneure Suzana de Abreu. À l'issue de la séance, le vice-gouverneur de Cabinda chargé des services techniques et des infrastructures, Juliano Capita, a appelé à un esprit de mission et d'altruisme pour la réalisation rigoureuse des objectifs fixés dans ce plan.

Il a ajouté que la mise en œuvre de ces projets socio-économiques vise à garantir le bien-être de la population de toutes les municipalités de la province. À l'issue de la réunion, les administrateurs municipaux ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour encourager la mise en œuvre, en milieu rural, de programmes liés au secteur productif afin d'accélérer la diversification de l'économie nationale.

L'administrateur municipal de Miconje, Damião Panzo, a indiqué que son district était concerné par 44 actions, notamment dans les domaines des télécommunications et des infrastructures routières. La réunion a analysé et approuvé les rapports des administrations municipales et du gouvernement provincial de Cabinda relatifs à l'exercice 2025, et a également programmé les séances ordinaires de l'année en cours.