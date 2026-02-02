Angola: Le chef d'état-major réaffirme la défense de la paix et de l'intégrité territoriale

Menongue — Le chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino dos Santos, a réaffirmé vendredi à Cubango l'engagement du pays en faveur de la défense de la paix, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

L'officier supérieur des FAA s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de l'exercice 2025/2026 d'entraînement et de préparation au combat et à la citoyenneté angolaise au niveau de la Région militaire du Sud-est, qui s'est tenue à l'unité militaire Soba Matias, dans la municipalité de Menongue, chef-lieu de la province de Cubango. Le général d'aviation Altino dos Santos a déclaré qu'outre leur mission constitutionnelle de défense de la patrie angolaise, les Forces armées angolaises jouent également un rôle important dans le soutien à la population, notamment dans les régions proches des unités militaires.

Le responsable a donc salué la contribution du commandement de la Région militaire du Sud-est pour le soutien moral et matériel apporté aux communautés locales. Le général de l'aviation a déclaré que le personnel des FAA est majoritairement composé de jeunes issus des communautés locales, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance, de discipline, de loyauté et de responsabilité dans l'accomplissement du devoir patriotique de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola.

Le chef d'état-major des Forces armées angolaises a souligné que l'unité Soba Matias bénéficie de conditions uniques dans le pays pour la conduite d'exercices militaires de cette nature, raison pour laquelle elle a été choisie pour accueillir ces manœuvres de haut niveau. Ce choix est une source de fierté pour la province de Cubango et pour l'ensemble de la région militaire du Sud-est.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a expliqué que les exercices, manœuvres, formations techniques et entraînements tactiques présentés démontrent que les Forces armées angolaises (FAA) continuent d'évoluer, de se moderniser et de s'adapter aux défis actuels et futurs dans un contexte international marqué par la vulnérabilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté.

Altino dos Santos a souligné que les manœuvres observées ont prouvé la discipline, l'esprit de corps, la cohésion, les capacités techniques et la détermination du personnel militaire angolais, facteurs essentiels pour répondre efficacement à toute menace à la sécurité nationale. Les manœuvres présentées, a-t-il déclaré, ont démontré la capacité des forces à appuyer les actions de protection civile, l'aide humanitaire et la coopération régionale et internationale.

Le chef d'état-major des Forces armées angolaises a exhorté les commandants, les chefs et les officiers à tous les niveaux à renforcer en permanence les programmes de préparation opérationnelle et au combat, l'éducation civique, la planification, la gestion des ressources, le strict respect des horaires et la promotion de la formation technique, juridique, militaire et sanitaire au sein des unités.

L'officier supérieur considérait l'exécution de ces manœuvres comme un acte d'une grande importance stratégique, étant donné que l'entraînement continu des forces vise à améliorer en permanence l'état de préparation, la protection et les capacités opérationnelles des unités militaires stationnées dans la région. De son côté, le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a estimé que les Forces armées angolaises (FAA) ne se limitaient pas à la défense du territoire angolais, mais jouent également un rôle essentiel dans le soutien direct à la population, notamment en situation de vulnérabilité.

Selon le dirigeant, l'organisation d'exercices de cette ampleur est une source de fierté pour toute la province de Cubango, dont les autorités sont disposées à continuer d'apporter leur soutien aux Forces armées angolaises afin que des actions similaires puissent se poursuivre sur son territoire.