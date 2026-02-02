Afrique: Actions immédiates pour éviter une guerre imminente - Avertissement de l'administration provisoire du Tigré

Adigrat — Dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, l'administration provisoire du Tigré demande « des mesures immédiates pour éviter une guerre imminente.

Les répercussions d'un nouveau conflit seraient catastrophiques et irréversibles » et « plongeraient la région dans un conflit plus large », peut-on lire dans la note diffusée par la radio Radio France Internationale. Des affrontements armés ont également été signalés ces derniers jours dans l'ouest du pays, dans la région reculée de Tsemlet, où la population est terrifiée.

La confirmation de la grave crise qui persiste dans le nord de l'Éthiopie, qui, selon l'Union africaine, a fait au moins 600 000 victimes et entraîné la disparition des services sociaux, sanitaires et scolaires, parvient à l'Agence Fides par l'intermédiaire de l'éparque d'Adigrat, Tesfaselassie Medhin.

« Cela fait six ans que la situation des personnes déplacées à l'intérieur du pays ne s'améliore pas et continue de se détériorer », écrit-il. Le contexte ne change pas, notamment en raison de la non-application de l'accord de Pretoria, qui prévoit la cessation permanente des hostilités (CoHA) entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), signé dans la capitale administrative de l'Afrique du Sud le 2 novembre 2022 (voir Fides 3/11/2022).

Il s'agit d'un élément clé pour le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). Des pressions et des appels sont nécessaires pour sa pleine mise en oeuvre, sur les signataires, les observateurs, etc. », souligne l'éparque, déplorant encore la dévastation et la souffrance.