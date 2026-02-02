Sénégal: Le pays intègre 'Tariq Makka', nouveau programme de facilitation des formalités du Hajj

Dakar — Le Sénégal va intégrer, à parti de cette année, le programme "Tariq Makka", devenant le deuxième pays africain à bénéficier de cette initiative visant la facilitation des formalités pour les candidats au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, a-t-on appris de source officielle.

"Cela fait quelques années que nous demandons à être intégrés dans ce programme. C'est cette année que nous avons eu la chance d'être éligibles comme étant le 9e pays au monde à bénéficier de cette initiative, et le 2e pays en Afrique", a annoncé le délégué général au pèlerinage à La Mecque, le général Mamadou Gaye.

"Il s'agit d'une initiative qui est très bénéfique pour le Sénégal, parce qu'elle va contribuer à atténuer de façon sensible les souffrances des pèlerins, qui, après 8 heures de vol direct entre Dakar et Médine, devaient rester pendant 2 à 3 heures de temps à faire des formalités d'immigration, de contrôle de police et de sécurité à l'aéroport de Médine", a-t-il expliqué.

Le délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam recevait dimanche une délégation saoudienne conduite par le vice-ministre chargé des affaires du Hajj du Royaume d'Arabie Saoudite, Eyad bin Abdelrahmane Rahbini, en visite de travail au Sénégal (1er-3 février).

Le général Gaye a rappelé que l'initiative "Tariq Makka" (en arabe, route de la Mecque), à laquelle le Sénégal est désormais éligible, a été lancée il y a de cela 5 ans.

"Cette initiative va nous enlever une épine du pied et faciliter les formalités d'immigration qui se feront désormais à l'aéroport d'embarquement, en l'occurrence à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Les pèlerins vont faire la partie sénégalaise comme d'habitude, ensuite enchaîner avec la partie saoudienne. Arrivés à Médine, c'est une formalité de quelques minutes, ils embarquent dans leur bus et rejoignent leur hôtel, où ils vont trouver leurs bagages", a-t-il expliqué.

"Nous attendons ce projet avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'espoir, et nous pensons que cette initiative est une première expérience pour nous, et au vu des expériences précédentes, le chef de la délégation venait de le confirmer, ce sera une grande plus-value pour l'organisation du pèlerinage au Sénégal", a ajouté Mamadou Gaye.

D'après le général Gaye, le Sénégal a déjà anticipé les préparatifs pour l'intégration de ce programme, de concert avec l'Arabie Saoudite qui a élaboré un calendrier, un échéancier "extrêmement contraignant avec des dates très rapprochées".

"Le 1er février est la date limite pour le paiement et la finalisation des contrats et le paiement de l'hébergement au niveau de La Mecque et de Médine", le 20 mars étant "la date de fin de production des visas. Donc, vous voyez que c'est extrêmement rapproché. Déjà avant le Ramadan, pour une première fois, la clôture des inscriptions sera effective", a indiqué le délégué au pèlerinage à La Mecque.

Une réunion technique est prévue avec la délégation saoudienne à l'issue de laquelle une visite guidée sera organisée à leur intention, qui leur permettra de s'enquérir des dispositifs en place à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass.