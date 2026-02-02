Burkina Faso: Du concret

Le vendredi 30 janvier 2026, le Premier ministre s'est présenté devant l'Assemblée législative de transition pour livrer l'exposé sur la situation de la Nation. Cet exercice consacre le principe fondamental de la redevabilité de l'Exécutif devant la représentation nationale et, au-delà, devant le peuple burkinabè. Dans l'esprit et la lettre de la Révolution progressiste populaire (RPP), il s'agit d'un moment de vérité, de transparence et de responsabilité, au cours duquel le chef du gouvernement rend compte de l'action publique et décline les orientations à venir. A l'arrivée, les chiffres parlent d'eux-mêmes.

La sécurité, priorité absolue, demeure le socle de l'action gouvernementale. Les efforts conjugués des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des populations ont permis le contrôle effectif d'environ 74 % du territoire national, la réouverture de 73 préfectures et mairies, de plus de 600 structures éducatives et de 38 formations sanitaires, ainsi que la libération et la réinstallation de 442 villages. Le renforcement des capacités s'est poursuivi avec le recrutement de plus de 30 000 combattants, tous profils confondus. Dans le même élan, le patriotisme populaire s'est traduit par une mobilisation de plus de 220 milliards F CFA en 2025 au profit du Fonds de soutien patriotique.

Sur le plan de la solidarité nationale et de la cohésion sociale, l'action de l'Etat a permis de répondre aux besoins essentiels des populations affectées par la crise. L'acheminement de l'aide humanitaire et les actions de relèvement ont favorisé la réinstallation de plus d'un million de personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine. Parallèlement, l'adoption de textes structurants relatifs à la chefferie traditionnelle et aux mécanismes endogènes de règlement des conflits contribue au renforcement de la paix sociale et à la reconstruction du tissu communautaire, en s'appuyant sur les valeurs et les savoirs locaux.

Le développement du capital humain demeure un pilier stratégique de la transformation nationale. En 2025, plus de 40 % du budget de l'Etat a été consacré à l'éducation et à la santé, traduisant une volonté affirmée d'investir dans l'avenir. Des millions d'élèves ont bénéficié de manuels et de kits scolaires, tandis que le système sanitaire a été renforcé par le recrutement de milliers d'agents et la mise en service de nouvelles infrastructures hospitalières. L'immersion patriotique, qui a concerné près de 60 000 nouveaux bacheliers, participe à la formation d'une jeunesse consciente, disciplinée et engagée au service de la Nation.

Sur le terrain de la souveraineté économique, les résultats enregistrés sont porteurs d'espoir. La campagne agropastorale a permis une production céréalière excédentaire, avec un taux de couverture des besoins dépassant 120 %, confortant ainsi l'option de l'autosuffisance alimentaire. Le secteur minier, pour sa part, a généré plus de 770 milliards F CFA de recettes budgétaires, renforçant la capacité de l'Etat à financer les secteurs sociaux et les investissements structurants. Ces performances ont soutenu une croissance économique estimée à environ 6,5 % en 2025, dans un contexte régional et mondial pourtant contraignant.

Les infrastructures, l'eau et l'énergie ont également bénéficié d'investissements soutenus. Des centaines de kilomètres de routes et de pistes rurales ont été réalisés ou réhabilités, contribuant au désenclavement des territoires. L'Initiative présidentielle Faso Mêbo, devenue une agence et déployée progressivement à l'échelle nationale, illustre cette approche participative du développement.

Au regard de ce bilan, le Premier ministre a tracé des perspectives claires pour 2026, placées sous le signe de la consolidation des acquis, de l'innovation et de l'approfondissement des réformes. La poursuite de la reconquête territoriale, l'accélération de l'industrialisation, la transition numérique et l'affirmation d'une diplomatie souveraine constituent les axes majeurs de cette nouvelle étape.

La réussite des ambitions affichées ne dépend pas seulement de l'action gouvernementale, mais aussi de l'engagement de chaque Burkinabè. Le Burkina Faso de demain pacifié, uni et prospère se construit dès maintenant, dans l'appropriation collective des idéaux et des objectifs de la RPP.