Angola: Basketball féminin - L'Interclube remporte la Supercoupe d'Angola

Lobito — L'équipe féminine senior d'Interclube s'est imposée samedi dernier face au Sporting Clube de Luanda (58-55) après prolongation, lors de la finale de la 31e édition de la Supercoupe d'Angla de basketball.

La rencontre, disputée au pavillon Casa do Pessoal do Porto do Lobito, a été marquée par un match équilibré, les deux équipes étant déterminées à l'emporter. Interclube a ainsi dominé les deux premiers quarts-temps (16-11 et 26-25). Au troisième quart-temps, le Sporting Clube de Luanda a renversé la situation (45-38), avant que le dernier quart-temps ne se termine sur un score de parité (51-51). Le match s'est décidé en prolongation, avec la victoire d'Interclube sur le score de 58-55.