Angola: Basketball féminin - L'Interclube remporte la Supercoupe d'Angola

31 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par RJP/TC/CRB/LUZ

Lobito — L'équipe féminine senior d'Interclube s'est imposée samedi dernier face au Sporting Clube de Luanda (58-55) après prolongation, lors de la finale de la 31e édition de la Supercoupe d'Angla de basketball.

La rencontre, disputée au pavillon Casa do Pessoal do Porto do Lobito, a été marquée par un match équilibré, les deux équipes étant déterminées à l'emporter. Interclube a ainsi dominé les deux premiers quarts-temps (16-11 et 26-25). Au troisième quart-temps, le Sporting Clube de Luanda a renversé la situation (45-38), avant que le dernier quart-temps ne se termine sur un score de parité (51-51). Le match s'est décidé en prolongation, avec la victoire d'Interclube sur le score de 58-55.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.