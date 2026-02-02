Gambie: Une étude de CepRASS montre que la course à la présidence reste ouverte - Selon MC Cham jr

Mr Momodou M.C. Cham Junior, du Mouvement Unifié pour le Changement, a déclaré que le sondage publié hier par CepRASS montre que l'élection présidentielle sera hautement compétitive et est loin d'être décidée.

Il est de la ferme conviction qu'il existe une chance pour les partis tels que le Mouvement Unifié pour le Changement de laisser leur marque dans la course à la magistrature suprême du pays.

Mr MC Cham exprimait son opinion sur les conclusions de l'étude. Il a déclaré que les sondages de CepRASS montrent que les électeurs sont toujours à la recherche du candidat à qui ils accorderont leur vote et que l'élection présidentielle est loin d'être décidée.

Mr MC Cham pense que le paysage politique est dynamique et incertain, car rien d'est décidé d'avance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'étude de CepRASS, basée sur les intentions de vote si l'élection présidentielle avait eu lieu le 25 Novembre 2025, 34 pour cent de l'électorat soutient le Parti Populaire National et son alliance. Mr MC Cham a fait valoir que ce chiffre représente le plafond pour le parti au pouvoir.

« Apres environ une décennie au pouvoir, ce niveau de soutien reflète les limites du parti au pouvoir, notamment en raison des difficultés économiques, des préoccupations concernant la gouvernance, et des frustrations grandissantes du public, » a-t-il déclaré, ajoutant que le parti au pouvoir « ne peut raisonnement proclamer une soi-disant supériorité avec un tel niveau de soutien. »

Mr MC Cham a signalé les 30 pour cent de répondants qui se sont identifiés en tant qu'électeurs indépendants. Cela est la plus grande leçon à tirer du sondage, selon lui, affirmant que ces électeurs seront décisifs lors de l'élection présidentielle.

« Ces électeurs n'ont aucune loyauté envers un parti politique, ils sont plutôt préoccupés par les difficultés quotidiennes, notamment l'exacerbation du coût de la vie, la responsabilité institutionnelle, et l'absence d'un leadership politique crédible et intègre, » at-il noté.

L'étude de CepRASS a également montré que le principal parti d'opposition, le Parti Démocratique Unifié, bénéficie de 14 pour cent du soutien de l'électorat. Mr MC Cham a suggéré que ces chiffres démontrent une lassitude de l'électorat pour les partis traditionnels d'opposition et signalent leurs préoccupations concernant leur capacité à inspirer un électorat en quête d'un renouveau politique.

Il a également souligné les premiers gains du Mouvement Unifié pour le Changement, qui bénéficie de 3 pour cent du soutien de l'électorat, décrivant cela comme un succès important compte tenu de la jeunesse de ce mouvement.

« Cette étude a été menée seulement des semaines après le lancement du mouvement, et ce, bien avant sa création officielle et sa tournée nationale. Pour un mouvement né il y a à peine trois mois, ceci est un signe encourageant et montre que le Mouvement Unifié pour le Changement est déjà pris au sérieux dans l'échiquier politique national, » a-t-il déclaré.

Mr MC Cham a conclu que l'étude montre que 60 pour cent de l'électorat gambien n'est pas profondément inféodé à un important parti politique, et cela reflète selon lui un sentiment général plus large.

« Cette élection sera décidée par des idées, les records, l'organisation, et le plus important, l'habileté à gagner la confiance des électeurs incertains, » il a affirmé, faisant valoir que l'environnement politique reste fluide. Les mois à venir seront donc décisifs dans l'élection du prochain leader de ce pays.

Le gouvernement reconnaît le retard dans l'arrivée du nouveau ferry, annonce qu'il arrivera au plus tard en mars