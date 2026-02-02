Angola: Cuba souhaite renforcer sa coopération avec le pays

Luanda — L'ambassadeur de Cuba en Angola, Óscar León González, a déclaré ce samedi à Luanda que son pays était disposé à renforcer sa coopération avec la République d'Angola dans divers secteurs, pour le bénéfice des deux peuples.

Le diplomate s'exprimait lors d'une rencontre de solidarité et de réaffirmation de la souveraineté cubaine, organisée par l'Association de la communauté cubaine résidente en Angola (ACCRA), soulignant que le renforcement de la coopération était une priorité partagée par les deux gouvernements. Selon l'ambassadeur, les deux gouvernements oeuvrent à la tenue à Cuba d'une nouvelle réunion du mécanisme bilatéral, désignée la Commission intergouvernementale de coopération économique, technique et scientifique.

La dernière session a eu lieu en 2023. Le diplomate se dit convaincu que les deux parties s'engageront dans une coopération bénéfique à leurs peuples respectifs. Concernant la situation internationale, le diplomate a affirmé que Cuba ne représente aucune menace pour les États-Unis, leurs intérêts nationaux ni le bien-être de leurs citoyens. « Cuba est un pays pacifique, solidaire et coopératif, désireux d'aider et de contribuer au développement des autres États », a-t-il souligné. L'événement s'est déroulé en présence du président d'ACCRA, Félix Ramos, et de la présidente de la Ligue angolaise de l'amitié, de la solidarité et de la paix (LAASP), Elisa Salvador.