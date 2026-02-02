Angola: Icolo e Bengo - Un incendie ravage un magasin de pneus à Zango Zero

31 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EPP/DP/AJQ/LUZ

Calumbo — Un magasin général, « Wowo Group », a été partiellement détruit ce samedi matin par un incendie survenu près de la cité-dortoir Vida Pacífica (Zango 0), dans la municipalité de Calumbo, province d'Icolo e Bengo.

Le feu s'est déclaré vers 6h30 et a ravagé plusieurs générateurs, pneus, moteurs de véhicules, batteries, huile moteur et autres marchandises entreposées dans le magasin, a appris l'ANGOP. Les sapeurs-pompiers sont arrivés alors que les flammes avaient déjà consumé la marchandise. D'après Ali Ahmde, l'un des gérants de Wowo Group, les causes de l'incendie sont encore inconnues.

L'homme d'affaires, qui n'a pas précisé la valeur des biens détruits, a seulement indiqué qu'elle pourrait se chiffrer en millions de kwanzas. L'ANGOP a tenté d'obtenir des informations auprès des pompiers locaux concernant les causes de l'incident, mais ces derniers ont promis de s'exprimer à l'issue de l'enquête en cours.

