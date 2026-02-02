Maroc: Le pétrole chute après des propos de Trump en faveur d'un accord avec l'Iran

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi dans les premiers échanges sur le marché asiatique, en réaction à la volonté exprimée par Donald Trump de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire.

Le baril de WTI nord-américain perdait 3,4% à 62,99 dollars peu avant 02H00 GMT, quand celui de Brent de la mer du Nord cédait 3,2% à 67,09 dollars après les propos du président américain.

Donald Trump multiplie les avertissements depuis le début du mouvement de contestation réprimé en janvier en Iran, tout en répétant négocier avec Téhéran pour éviter l'option armée.

"J'espère qu'on va trouver un accord", a-t-il déclaré à la presse dimanche. "Si nous n'avons pas d'accord, nous allons voir si (le guide suprême iranien) avait raison ou non".

Prenant la parole pour la première fois en deux semaines, Ali Khamenei avait lancé plus tôt une nouvelle mise en garde.

"Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale", a-t-il prévenu, alors que les Etats-Unis avaient brièvement bombardé l'Iran lors d'une guerre de 12 jours en juin déclenchée par Israël.

En milieu de semaine dernière, l'or noir avait flambé face à la perspective d'une intervention américaine en Iran, qui pourrait perturber la production d'hydrocarbures dans le pays, riverain du détroit d'Ormuz où transite environ 20% du brut mondial.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, avait atteint les 70,71 dollars en clôture jeudi, alors un plus haut depuis juillet.

Le WTI s'était lui aussi emballé, dépassant les 65 dollars.