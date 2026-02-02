Ile Maurice: Ahaan, huit mois, meurt noyé - Ses proches pleurent, leur «rayon de soleil»

Ahaan Dasootee, un bébé de huit mois, est mort par noyade dans une piscine gonflable au domicile de sa baby-sitter. Ses funérailles ont eu lieu hier.

Un drame a bouleversé le quartier de Trois-Bras, à Petit-Raffray, samedi. Ahaan Dasootee, un garçon âgé de seulement huit mois, est décédé par noyade dans une piscine gonflable au domicile de sa baby-sitter. L'autopsie a conclu à un oedème pulmonaire aigu. Ses funérailles ont eu lieu hier.

Inculpée pour homicide involontaire par négligence devant la Weekend Court, Hema Devi Etwareea, 39 ans, a été relâchée sous caution hier, la police n'ayant pas contesté sa libération. Elle doit verser une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000 ce lundi devant la cour de Pamplemousses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son audition au poste de police de Goodlands, la baby-sitter, qui devait s'occuper des enfants, a déclaré avoir confié leur surveillance à un proche présent sur les lieux peu avant le drame. Selon son récit, l'accident se serait produit en très peu de temps. Ahaan, qui jouait avec sa soeur aînée, Ahaana, âgée d'un an et demi, se serait retrouvé dans la piscine gonflable. Les enquêteurs cherchent à établir combien de temps les enfants ont été laissés sans surveillance et comment l'incident a pu se produire aussi rapidement.

Le proche à qui la garde avait été confiée sera également entendu. L'enquête se poursuit afin de préciser les circons- tances exactes de l'incident et d'établir les responsabilités. Les autorités poursuivent leurs investigations pour reconstituer le déroulement des faits et vérifier les différentes versions.

Suraj et Samantha Dasootee, les parents d'Ahaan et d'Ahaana, se disent dévastés. Les deux enfants étaient sous la garde de la baby-sitter depuis cinq mois. Tous deux employés dans des hôtels du Nord, ils expliquent que leurs enfants étaient confiés à cette personne les jours où ils travaillaient, y compris lors des shifts de nuit. «Zame nou finn gagn problem avek madam-la», a déclaré le père, encore sous le choc.

Suraj Dasootee précise que ses enfants avaient déjà été placés dans cette piscine gonflable et que la baby-sitter leur avait même envoyé des photos d'eux jouant dans l'eau. Selon lui, d'autres enfants étaient également gardés dans la maison et la baby-sitter recevait parfois de l'aide.

Ahaan est décrit par ses parents comme un bébé joyeux qui, avec sa soeur, apportait beaucoup de bonheur au foyer. Il était le rayon de soleil de la famille. Les parents espèrent obtenir des réponses claires pour comprendre comment leur enfant est décédé dans ces circonstances tragiques.