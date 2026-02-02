Ile Maurice: Fytia réémerge en mer - Trajectoire et évolution incertaines

2 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Fytia évolue désormais au stade de dépression tropicale. Le système a quitté les terres malgaches et est ressorti par la côte centre-est de Madagascar hier. Il a émergé de nouveau en mer.

Selon les trajectoires actuelles, indique un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas, le système devrait se déplacer vers le sud-est. Toutefois, une grande incertitude demeure quant à son évolution. «Il est donc encore trop tôt pour déterminer s'il influencera les conditions météorologiques locales. Les nouvelles données devront être prises en compte, le système venant tout juste de réémerger en mer, ce qui pourrait modifier ses paramètres et sa trajectoire.»

À ce stade, il devrait passer au sud-ouest de l'île de La Réunion. L'évolution du système est suivie de près par les services météorologiques.

Concernant le temps local, le beau temps prédominera ce lundi matin. Dans l'après-midi, une brise de mer se développera, favorisant des averses localisées principalement sur les régions du sud-ouest et sur une partie du plateau central. Le vent soufflera de secteur nord à une vitesse comprise entre 15 et 20 km/h.

