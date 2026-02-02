Ile Maurice: Un policier percuté par une voiture lors d'une escorte religieuse

Un policier a été grièvement blessé lors d'un accident de la route hier, samedi 1er février sur la route Royale de Pamplemousses.

Les faits se sont produits alors que le policier était en service et assurait l'escorte d'une procession religieuse du Mon-Goût Kovil.

Selon les premiers éléments, un véhicule de marque Suzuki Swift, de couleur verte, circulant en direction de Pamplemousses depuis Mon-Goût, n'aurait pas obtempéré aux signaux répétés du policier lui demandant de s'arrêter et l'aurait percuté. Le policier a été projeté contre le pare-brise du véhicule avant de chuter sur la chaussée.

La victime, un sergent de police âgé de 62 ans, a été prise en charge par des volontaires puis transportée à l'hôpital SSRN où elle a été admise. Son état de santé est jugé stable.

Le conducteur, un retraité de 73 ans, a subi un alcootest qui s'est révélé négatif.

Des images des caméras Safe City installées dans la zone ont été visionnées par les autorités. Le véhicule impliqué a subi des dommages et a été conduit au poste de police pour examen.

Le conducteur a été autorisé à repartir après enquête préliminaire, mais devra se présenter au poste de police de Pamplemousses en vue des procédures judiciaires.