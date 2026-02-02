Afrique: De Dakar à la Silicon Valley : Success story de Aicha Sar Evans, élite de l'ingénierie informatique

Née au Sénégal et ayant grandi à Paris, Aïchatou Sar Evans a suivi des études d'ingénierie informatique aux États-Unis. Toute petite, elle démontait déjà les objets pour comprendre leur fonctionnement avant de tracer son chemin vers les sommets de Silicon Valley.

Titulaire d'un baccalauréat en génie informatique de l'université George Washington en 1996, elle fait ses premiers pas chez Google, avant de progresser rapidement en occupant des postes de direction en ingénierie notamment chez Rockwell, Semiconductor, Connexant et Skyworks Solutions. Après 12 ans chez Intel, elle a co-fondé ZOOX avec des amis en 2014, une start-up pionnière dans le domaine des véhicules autonomes.

Grâce à des systèmes intelligents intégrant des ordinateurs, des caméras et des capteurs sophistiqués, les voitures de ZOOX naviguent sans intervention humaine, maîtrisant les artères urbaines avec une précision remarquable.

Ces véhicules peuvent effectuer des virages complexes, céder le passage aux piétons et bien plus encore, redéfinissant ainsi la mobilité urbaine pour les générations futures. Avec cette innovation impressionnante, Amazon rachète l’entreprise à un milliard de dollars USD.

Aujourd’hui, Evans brille en tant que PDG de la division des voitures autonomes d’Amazon, une position qu’elle a atteinte grâce à son esprit visionnaire et à son engagement indéfectible envers la technologie de pointe.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Aïchatou Sar Evans s’engage activement pour la promotion des femmes dans les secteurs STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Elle a participé à de nombreux programmes visant à encourager les jeunes filles africaines à s’intéresser aux carrières technologiques, brisant ainsi les barrières de genre et inspirant une nouvelle génération de leaders féminins. Son parcours est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes Africains désireux de percer dans le secteur technologique mondial.