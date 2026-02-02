Afrique: Afreximbank dévoile les huit finalistes de la première cohorte de son Accelerator Program

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé, ce 02 février, la sélection des huit startups finalistes de la toute première cohorte de son programme innovant baptisé Afreximbank Accelerator Program. Selon un communiqué officiel, cette initiative dynamique d’une durée de trois mois débutera en mars 2026.

Ce programme vise à autonomiser les startups africaines les plus prometteuses, qui se distinguent par leur capacité à stimuler l’innovation et à renforcer le commerce intra-africain. Les finalistes ont été rigoureusement choisis parmi plus de 1 600 candidatures, illustrant le dynamisme et le potentiel entrepreneurial exceptionnel du continent africain.

« Le processus de sélection rigoureux a inclus des évaluations commerciales approfondies, des entretiens et des séances de pitch, supervisés par un jury composé de spécialistes du commerce d’Afreximbank, aux côtés d’experts externes de renom issus de l’écosystème du capital-risque et de l’innovation », précise le communiqué.

Le programme Afreximbank Accelerator offrira aux startups retenues un accompagnement complet articulé autour de trois piliers majeurs.

Le premier est le financement en actions, pouvant atteindre 250 000 dollars américains, sous réserve du respect des critères de sélection. Ce financement sera octroyé par le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), le fonds d’investissement à impact d’Afreximbank, afin de soutenir une expansion rapide et une croissance opérationnelle durable.

Le deuxième pilier concerne le mentorat, avec un accès privilégié à des experts chevronnés et à des leaders de l’industrie. Ces derniers accompagneront les startups dans l’affinement de leurs stratégies commerciales et l’accélération de leur entrée sur les marchés. Le programme mobilisera notamment des investisseurs de premier plan, des spécialistes du commerce international et des experts reconnus, tous engagés en faveur de l’intégration économique de l’Afrique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Enfin, le troisième pilier repose sur l’accès au marché, à travers une connexion directe à l’écosystème commercial panafricain d’Afreximbank. Cela inclut les programmes de facilitation du commerce, les cadres réglementaires, ainsi que des opportunités exclusives de partenariats et de financements grâce au vaste réseau d’acteurs gouvernementaux, du secteur privé et de partenaires multilatéraux de la Banque.

Durant le programme, les finalistes participeront à des modules d’apprentissage virtuels, des ateliers pratiques et des sessions en présentiel organisées dans des pôles régionaux stratégiques tels qu’Abuja, Nairobi et le siège d’Afreximbank au Caire. Cette expérience immersive culminera avec une Journée de démonstration (Demo Day) d’envergure, au cours de laquelle les startups présenteront leurs solutions innovantes devant un public influent composé d’investisseurs internationaux, de décideurs politiques et de leaders industriels.

S’exprimant à ce sujet, Haytham Elmaayergi, Vice-président exécutif d’Afreximbank en charge de la Global Trade Bank, a déclaré :

« Le Programme Afreximbank Accelerator témoigne de notre conviction que l’innovation a le pouvoir de transformer le commerce intra-africain. Il souligne également le rôle essentiel de l’innovation en Afrique globale pour concrétiser les promesses de la ZLECAf. Cette première cohorte incarne l’avenir de l’entrepreneuriat africain, et nous sommes fiers d’investir dans ces entreprises, de la conception à la mise en œuvre, afin de développer les solutions nécessaires pour libérer le commerce en Afrique, au sein de la diaspora et dans les Caraïbes. »

Les startups finalistes incarnent pleinement la mission d’Afreximbank, qui consiste à générer des progrès mesurables dans le commerce intra-africain et à l’échelle de l’Afrique globale. Actives dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le commerce électronique, l’accès aux marchés, les technologies financières (fintech), l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et la fabrication, elles sont idéalement positionnées pour relever les défis commerciaux majeurs auxquels font face les marchés africains et de la diaspora, tout en contribuant à l’industrialisation et à l’intégration économique du continent.