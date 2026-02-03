Afrique: Festival « Dakar court » 2026 - Des films africains en compétition

Pour sa neuvième édition dont les inscriptions se fermeront le 24 juillet, le comité d'organisation du festival international du court-métrage « Dakar court » invite les cinéastes africains à soumettre leurs films pour la compétition officielle qui se tiendra du 8 au 12 décembre 2026 à Dakar, au Sénégal.

Des éléments à fournir : le lien du film, une fiche technique du film incluant le synopsis, l'affiche du film, une courte biographie du réalisateur, une photo officielle du réalisateur, une copie de la carte d'identité ou du passeport du réalisateur, les sous -titres en français obligatoires si la langue originale du film n'est pas en français.

Envoyez vos dossiers à : soumissionfilms@festivaldakarcourt.com /contactsdakarcourt@gmail.com. Une fois le film sélectionné, il ne sera pas possible de le retirer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compétition est réservée aux films de fiction africains et de la diaspora. Pour être éligible, le participant ou la participante doit remplir des conditions suivantes : être réalisateur d'origine africaine, afro descendant et/ou des Caraïbes ; être un personnage principal d'origine africaine, afro descendant et/ou des Caraïbes ; avoir une histoire ou un thème ayant un lien avec l'Afrique ; avoir déjà fait une ou plusieurs scènes tournées en Afrique ; avoir un film produit au maximum deux années avant ; le film doit durer au maximum 45 minutes.

Le festival « Dakar court » est co-organisé par l'association Cinemarekk et l'Institut français du Sénégal à Dakar, avec le soutien du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal, de la Direction de la cinématographie du Sénégal et l'expertise du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

Ce festival a pour objectif de soutenir les collectifs et les acteurs oeuvrant dans la formation, la professionnalisation et la structuration du paysage du court métrage au Sénégal et en Afrique ; valoriser les métiers du cinéma, la créativité et le dynamisme de l'écosystème au Sénégal et en Afrique ; sensibiliser et éduquer les jeunes à la création cinématographique ; promouvoir et faire émerger de jeunes auteurs et critiques cinématographiques africains ; faire naître une véritable politique du court métrage en défendant la création, la production et la diffusion sur les chaînes de télévision, les salles de cinéma et les nouveaux médias ; développer l'éducation au cinéma du jeune public en collaboration avec les établissements scolaires...