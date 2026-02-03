Soudan: Le chef de guerre tchadien Ousmane Dillo de retour au combat au pays

Ousmane Dillo est de retour au Soudan. Évacué blessé d'El-Fasher, au Darfour, il y a quelques mois, le chef de guerre et frère de l'opposant tchadien décédé, Yaya Dillo, a remis l'uniforme et repris la route des combats aux côtés de l'armée soudanaise. Il se trouverait actuellement dans le Kordofan, foyer actif du conflit civil qui déchire le pays depuis près de trois ans.

La vidéo tourne sur les messageries depuis quelques jours. On y voit Ousmane Dillo souriant, portant un uniforme sable avec, en écusson, le drapeau soudanais sur le bras. Il est salué par des combattants au pied d'un pick-up lourdement armé. Plusieurs sources nous le confirment : il est bien de retour au Soudan.

Début novembre, alors que les Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti finissaient par faire tomber El-Fasher, Ousmane Dillo, blessé, était rapatrié au Tchad, à Ndjamena. Parti en soins en Inde, il a ensuite, selon des proches, transité plusieurs semaines par l'Arabie saoudite, puis par l'Égypte - deux pays alliés de l'armée soudanaise - avant de gagner Port-Soudan, puis de prendre la route du sud. Selon une bonne source, il se trouverait actuellement au Kordofan, à l'Est de Babanusa, dans une zone disputée.

Ousmane Dillo est une figure de la communauté zaghawa, en conflit de longue date avec les milices d'Hemedti, les Janjaweed devenus FSR. Ses relations sont également difficiles avec son cousin, le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Il a saisi l'ONU et déposé plainte, en France, après la mort de son frère, Yaya Dillo, dans l'assaut contre le siège du parti PSF, le 28 février 2024 à Ndjamena.