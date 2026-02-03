Cameroun 2026 - Le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin

2 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Alors que l'agitation préélectorale gagne de nombreuses formations politiques, un acteur majeur observe un calme singulier. À l'approche des élections municipales et législatives de 2026, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) se distingue par une retenue qui contraste avec la fébrilité ambiante. Cette posture, loin d'être un signe de faiblesse, est décryptée comme une marque de discipline et de préparation méthodique.

Une convocation attendue dans un climat fébrile

Le contexte préélectoral est officiellement marqué par l'attente de la convocation du corps électoral, prévue le 9 février. En attendant ce lancement formel, une agitation désordonnée semble régner dans plusieurs camps de l'opposition. Certains multiplient les appels à candidature sans ligne directrice claire, tandis que d'autres annoncent déjà leur non-participation, des postures interprétées comme des aveux de faiblesse organisationnelle plutôt que comme des choix stratégiques forts.

La discipline de fer du RDPC

Face à ce tumulte, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais affiche un silence stratégique. Cette retenue n'est ni de l'improvisation ni de l'attentisme. Elle relève d'une mécanique bien huilée et centralisée, conduite sous l'autorité directe de son président national. Le parti au pouvoir fonctionne en mode attentiste, mais pleinement préparé, dans l'attente du signal de départ officiel. Ce moment clé sera la publication de la circulaire d'investiture du président du parti, document qui déclenchera le processus interne de désignation des candidats.

La force de la centralisation et de la méthode

Cette approche souligne la culture politique d'un parti qui privilégie la préparation rigoureuse et la discipline de vote à l'exposition médiatique précoce. La circulaire présidentielle constitue, cycle électoral après cycle électoral, l'acte fondateur et structurant de la machine du RDPC. Elle centralise les décisions et garantit une application uniforme de la ligne, un avantage décisif face à des adversaires souvent fragmentés. Cette mécanique de pouvoir, aussi silencieuse qu'efficace, rappelle où réside l'initiative stratégique. Dans la dernière ligne droite avant le scrutin, cette maîtrise du calendrier et de la communication suffira-t-elle à maintenir une domination politique qui ne semble plus contestée que dans l'agitation verbale de ses adversaires ?

