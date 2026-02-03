Ile Maurice: Former les jeunes pour construire l'économie bleue de demain

L'Université de Technologie de Maurice (UTM) a accueilli, le jeudi 29 janvier, le HEI Blue Workshop dans sa salle de conférence. Cet atelier a réuni des étudiants de l'UTM et de l'Université de Maurice (UoM), des universitaires ainsi que des partenaires locaux et internationaux autour d'un enjeu majeur : le développement durable de l'économie bleue dans la région du sud-ouest de l'océan Indien.

Le workshop s'inscrit dans le cadre du projet HEI Blue, financé par la Commission européenne à travers le programme Erasmus+ (CBHE). Le projet bénéficie d'un budget global de 796 572 euros, dont 54 555 euros sont alloués à l'UTM. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat bleu et à renforcer la coopération entre les universités et le secteur privé.

Le consortium est dirigé par l'Université d'Alicante (Espagne) et regroupe plusieurs institutions d'Europe et de la région, notamment l'Université de l'Algarve (Portugal), l'Université d'Oldenburg (Allemagne), les universités de Maurice, des Seychelles, de Madagascar et des Comores, ainsi que la Commission de l'océan Indien et CAP Business Mauritius. Le projet est mis en oeuvre à Maurice, aux Seychelles, à Madagascar et aux Comores.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif principal de HEI Blue est de développer des compétences chez les étudiants, chercheurs et enseignants, en particulier dans le domaine de l'économie bleue. Le projet prévoit la création de matériels de formation, l'organisation de boot camps entrepreneuriaux et la mise en place de Blue Innovation Virtual Offices (BIVOs) pour soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat.

L'équipe de l'UTM joue un rôle clé dans ce projet. Elle est composée d'Ajit Kumar Gopee (coordinateur du projet), de Sandhya Armoogum et de Loovesh Sharma Ramwodin, du School of Innovative Technologies and Engineering (SITE). Leur rôle consiste à aider les partenaires du consortium à mettre en place les BIVOs dans leurs institutions et à former les formateurs dans l'utilisation des technologies émergentes telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le machine learning pour l'économie bleue.

L'équipe a déjà voyagé à Madagascar, aux Seychelles, en Espagne et au Portugal pour fournir support technique et formation. Présent lors de l'événement, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a souligné que si les océans sont profonds, les défis en matière de compétences le sont encore plus. Il a expliqué que le projet HEI Blue aidera les étudiants, chercheurs et universitaires à acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins du pays et de la région. Il a aussi insisté sur l'importance de la collaboration entre les pays, rappelant qu'un problème en mer touche toute la région.

Le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a pour sa part insisté sur la nécessité de travailler ensemble. Il a expliqué que Maurice a déjà élargi sa base économique par le passé, notamment avec les technologies de l'information, et que l'économie bleue représente aujourd'hui un nouveau secteur clé. Il a appelé les acteurs à s'adapter, à être réalistes et à transformer les promesses en actions concrètes, avant de déclarer officiellement le workshop ouvert. Le workshop a également été marqué par l'intervention du Prof Kavi Kumar Khedo, Deputy Director-General de l'UTM, qui a souligné l'importance de former les étudiants aux compétences de l'économie bleue et de renforcer la coopération régionale et internationale.

La Project Manager d'Erasmus+, Jeanine Yeuny, a mis l'accent sur les opportunités offertes aux jeunes. Elle a présenté les programmes de mobilité internationale et de masters conjoints, qui permettent aux étudiants d'étudier en Europe. Elle a encouragé les jeunes à postuler, soulignant que le programme Erasmus est une expérience enrichissante qui permet de découvrir d'autres cultures et de renforcer son parcours académique et professionnel.

Le HEI Blue Workshop a ainsi permis de sensibiliser les jeunes aux enjeux de l'économie bleue et de leur ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir.