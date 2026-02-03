Ile Maurice: Première réunion de l'IPCC axée sur la croissance et la production

La première réunion de l'Industrial Policy Coordination Committee (IPCC), présidée par le ministre Ameer Meea, s'est tenue le 27 janvier, en présence d'importants acteurs du secteur industriel.

Le gouvernement collaborera avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le secteur privé afin d'élaborer un nouveau Plan stratégique de politique industrielle qui définira les priorités sectorielles, alignera les compétences sur le financement et les infrastructures, et servira de feuille de route industrielle pour la prochaine décennie.

Ce comité créé à titre de mesure budgétaire dans le Budget 2025-26 vise spécifiquement la productivité du capital dans le secteur manufacturier. Le gouvernement souhaite faire passer l'économie mauricienne d'une économie axée sur la consommation à une économie axée sur la production, en mettant l'accent sur la fabrication locale et des exportations plus intelligentes. Le ministre Ameer Meea a souligné la nécessité de renforcer la base productive, de moderniser les usines et de s'orienter vers des activités industrielles à plus forte valeur ajoutée.

Au-delà de la productivité du capital, le comité servira de plateforme de coordination pour la productivité, l'investissement et les exportations, la main-d'oeuvre et les compétences, la connectivité et la logistique ainsi que le financement et la réforme réglementaire. Le ministre a indiqué que Maurice ne peut plus dépendre de modèles industriels obsolètes en raison de coûts de main-d'oeuvre plus élevés que ceux de ses concurrents.

Il faut donc se concentrer davantage sur l'automatisation, la numérisation, l'industrie 4.0, l'amélioration des compétences et une meilleure allocation des capitaux. Le comité devra identifier les blocages systémiques, aligner les institutions sur des objectifs communs et favoriser une action coordonnée. Afin d'approfondir certaines questions spécifiques, des sous-comités spécialisés dotés de mandats et calendriers précis seront créés.

Le programme de réforme du gouvernement comprend un nouveau plan stratégique pour la politique industrielle, une nouvelle loi sur l'industrie en cours d'élaboration et une réorientation de la promotion des investissements et exportations vers les secteurs productifs, en mettant davantage l'accent sur la productivité comme point de départ. Bien que le secteur manufacturier ait affiché des performances relativement meilleures en matière de productivité du capital, des préoccupations subsistent concernant l'adoption des technologies, la sous-utilisation du capital et la mauvaise allocation des investissements. Productivité

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) a été chargé de produire régulièrement des rapports analytiques sur la productivité du capital, d'identifier les principaux goulets d'étranglement structurels et de formuler des recommandations concrètes. Un sous-comité sur la productivité, dirigé par le NPCC, sera créé afin de donner la priorité à la productivité du capital, à l'adoption des technologies et à l'harmonisation des politiques.

Développement économique

La promotion des investissements et des exportations est essentielle à la réussite de la politique industrielle. Cependant, les résultats récents révèlent des progrès insuffisants malgré les structures existantes. L'Economic Development Board(EDB) est invité à clarifier les mesures spécifiques prises pour promouvoir les investissements dans le secteur manufacturier et les industries orientées vers l'exportation ainsi que les résultats et les faiblesses sous-jacentes de son approche. Une demande officielle a été faite pour obtenir un rapport détaillé sur les projets industriels, les mesures prises pour promouvoir les exportations, les projets en cours et les contraintes rencontrées. Un sous-comité chargé de la promotion des investissements et des exportations sera créé afin d'aligner les efforts de promotion sur les priorités industrielles et de renforcer la responsabilité en matière de résultats.

Port et aéroport

La connectivité, en particulier la logistique portuaire et aéroportuaire, est cruciale pour la compétitivité industrielle. Alors qu'un comité distinct se penche sur les questions portuaires, l'accent est mis sur la dimension industrielle et exportatrice de la connectivité ; et des mises à jour sont demandées sur la capacité de fret aérien, les défis logistiques à l'exportation ainsi que la fiabilité et les coûts du fret pour les fabricants. La connectivité sera un sujet de coordination permanent lié au processus existant dirigé par le vice-Premier ministre.

Main-d'oeuvre

Les questions de main-d'oeuvre sont de plus en plus reconnues comme des contraintes structurelles, caractérisées par la rigidité des processus d'obtention de permis de travail, l'inadéquation entre la formation et les besoins de l'industrie ainsi que la pénurie de compétences en STEM. L'accent est mis sur la main-d'oeuvre en tant que facteur essentielde production industrielle.

Des stratégies visant à améliorer les procédures d'obtention des permis de travail, à aligner l'enseignement professionnel et supérieur sur les besoins de l'industrie et à développer les capacités à long terme dans le domaine des STEM seront mises en oeuvre par un sous-comité «Main-d'oeuvre et compétences» réunissant les autorités du travail, les établissements de formation et les représentants de l'industrie. Finance.

L'accès au financement est un autre obstacle majeur pour l'industrie, car la fabrication et l'innovation sont considérées comme des activités à haut risque, tandis que les exigences en matière de garanties sont importantes et les options de financement à long terme limitées. Il est nécessaire de mettre en place de meilleurs mécanismes de partage des risques, d'aligner la politique industrielle sur les instruments financiers et de mettre en place des incitations pour les prêts productifs. Un sous-comité chargé du financement, composé du ministère des Finances, de la Banque de Maurice et d'institutions financières, sera créé pour répondre à ces préoccupations.

«Industry Act»

Le Conseil des ministres a approuvé les instructions de rédaction d'une nouvelle loi sur l'industrie, qui modernisera le cadre juridique industriel, améliorera la coordination et la gouvernance et alignera les lois sur la productivité, l'innovation et la compétitivité. Des consultations avec les parties prenantes seront menées afin de faciliter les contributions et les propositions pour la nouvelle loi.