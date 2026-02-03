Afrique: Ouverture à Kinshasa de la Semaine économique RDC-RSA sous le signe de l'industrialisation

La ville de Kinshasa accueille, du 2 au 6 février, la « Semaine économique RDC-Afrique du Sud ». Lancés ce lundi à l'Hôtel du Fleuve, ces travaux réunissent des acteurs publics et privés des deux nations. L'objectif est clair : transformer les échanges diplomatiques en projets industriels concrets et durables.

Coorganisée par le Fonds de promotion de l'industrie (FPI) et le Department of Trade, Industry and Competition d'Afrique du Sud, cette rencontre a été officiellement ouverte par le vice-Premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadianvita, représentant la Première ministre Judith Suminwa.

Dans son allocution, ce membre du gouvernement a souligné l'engagement de l'exécutif à assainir le climat des affaires pour favoriser l'investissement productif.

Lever les contraintes de financement

L'un des principaux enjeux de cette semaine économique est l'accès au capital pour les industries locales. Ntumba Batukonke Hervé, Directeur général du FPI, a présenté les mécanismes innovants mis en place par sa structure pour soutenir les entrepreneurs.

« Nous travaillons sur la structuration de partenariats public-privé solides et sur des leviers financiers capables de lever les barrières qui freinent encore l'industrialisation de notre pays », a-t-il précisé.

Agro-industrie et facilitation des investissements

De son côté, l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) mise sur la transformation locale des ressources. Sa Directrice générale a insisté sur l'accompagnement personnalisé des investisseurs sud-africains, particulièrement dans le secteur de l'agro-industrie.

Les axes prioritaires de cette session de cinq jours incluent :

L'industrialisation : passer de l'exportation de matières premières à la transformation locale.

Les investissements durables : favoriser des projets à fort impact social et environnemental.