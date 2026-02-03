Cote d'Ivoire: Perspectives 2026 - La LONACI affiche ses ambitions et fixe le cap de la croissance responsable

L'ensemble du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a présenté, le lundi 2 février 2026, ses voeux de Nouvel An à la Direction générale et au Conseil d'administration, lors d'une cérémonie solennelle tenue à Abidjan-Marcory. La rencontre a été marquée par un bilan élogieux de l'exercice 2025 et l'annonce de priorités stratégiques majeures pour l'année 2026.

Dans son allocution, le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, a salué l'engagement et le professionnalisme des collaborateurs, avant de dresser un bilan qualifié de « consolidation et de performance ».

Sur le plan commercial et financier, la Lonaci a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires, passant de 579,3 milliards de Fcfa en 2024 à 657,6 milliards de Fcfa en 2025, soit une progression de 14 %. Les gains versés aux joueurs ont atteint 413,9 milliards de Fcfa, en hausse de 17 %, tandis que les commissions aux concessionnaires ont augmenté de 10 %, traduisant la solidité du réseau de distribution.

Malgré une forte redistribution, la société anticipe un résultat net positif de 12,6 milliards de Fcfa et une contribution accrue à l'État, avec une redevance portée à 21 milliards de Fcfa, en hausse de 40 %.

Le directeur général a également mis en lumière les avancées commerciales, notamment l'augmentation de 20 % des points de vente, l'ouverture de l'agence de Yamoussoukro, la modernisation de plusieurs salles de jeux et le déploiement de nouveaux outils digitaux, dont un chatbot d'assistance.

Pour 2026, la Lonaci entend faire des paris sportifs et hippiques un axe prioritaire, avec une accélération de la digitalisation portée par la relance de Sportcash et du Pmu sur l'ensemble du territoire.

L'institution vise un chiffre d'affaires ambitieux de 744,3 milliards de Fcfa, soutenu par l'amélioration de l'expérience client, le lancement de programmes de fidélité et la mise en oeuvre du Plan stratégique de développement 2026-2030.

Cette feuille de route repose sur sept programmes stratégiques, avec pour vision de faire de la Lonaci le leader régional des jeux au service des collectivités.

Sur le plan institutionnel, Dramane Coulibaly s'est félicité du renouvellement de la certification Iso 9001:2015 et de l'obtention du certificat Jeu responsable Wla - niveau 3, ainsi que de l'autorisation d'augmentation du capital social, de 400 millions à 5 milliards de Fcfa.

Plusieurs projets structurants sont également en cours, notamment les nouvelles agences de Korhogo et d'Abobo, le programme immobilier du personnel et le futur siège au Plateau.

Prenant la parole, le président du Conseil d'administration, Me Youssouf Fofana, a salué un bilan « exceptionnel et encourageant », réaffirmant le soutien du Conseil à une croissance responsable fondée sur l'épanouissement du personnel.

L'année 2026 revêt, par ailleurs, une symbolique particulière pour la Lonaci qui célébrera ses 55 ans d'existence à travers plusieurs activités prévues d'avril à juin.