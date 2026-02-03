Cote d'Ivoire: Lutte contre les fake news - Un camp international sur l'éducation aux médias et à l'information ouvert à Bonoua

Le Centre d'éducation pour une société durable (Centre ESD), en partenariat avec la Deutsche Welle Akademie, organise, du 26 au 29 janvier 2026, au Centre Jean-Paul Ier de Kodjoboua (Bonoua), un camp international de réflexion autour du thème : « Ensemble contre la désinformation ».

Dénommé Barcamp EMI, ce projet vise à renforcer la collaboration entre les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information (EMI) et à contribuer à la formation de générations plus averties, critiques et responsables dans l'usage des réseaux sociaux.

Au total, 65 participants issus de cinq pays (le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire) prennent part à cette rencontre.

Avec la multiplication des canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, la propagation rapide et massive de la désinformation et des contenus manipulés s'est intensifiée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émergence de l'intelligence artificielle a profondément modifié l'écosystème informationnel, facilitant la diffusion de fausses informations, en particulier durant les périodes électorales, souvent instrumentalisées à des fins politiques à travers la propagande, les fake news et la manipulation de l'opinion publique.

L'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée par ce phénomène, marqué par la déformation et l'exagération des faits, dans un contexte politique, sécuritaire et économique souvent fragile.

En Côte d'Ivoire, par exemple, la période électorale de 2025 a été marquée par une circulation massive d'informations erronées sur les réseaux sociaux.

« Cette rencontre vise à créer un espace d'échange, de mutualisation des expériences et de co-construction d'actions structurées afin de renforcer l'esprit critique des citoyens », explique Blandine Angbako, directrice exécutive du Centre ESD.

De son côté, Léa Nandzik, représentante de la Deutsche Welle Akademie, précise : « Nous souhaitons renforcer les capacités des participants sur les enjeux de la désinformation, consolider le réseau des ambassadeurs EMI du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, encourager l'émergence d'une génération de citoyens plus critiques et responsables face à l'intelligence artificielle, aux discours de haine et à la radicalisation en ligne, et identifier des stratégies communes de prévention et de lutte contre la désinformation, notamment en période électorale. » Elle ajoute que ce projet s'inscrit dans une démarche de co-créativité.

Engagé depuis 2019 dans la formation politique et l'appui à la participation civique des jeunes, le Centre ESD met en oeuvre un programme d'éducation aux médias et à l'information dénommé « EMIvoire ».

Ce projet vise à promouvoir l'adhésion des populations aux méthodes de l'EMI afin de créer une communauté de citoyens éclairés, capables d'évaluer la fiabilité de l'information, de distinguer le vrai du faux et de résister à toutes les formes d'extrémisme.