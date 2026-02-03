Afrique: Le Soudan informe le commissaire africain sur les développements de la situation au pays

Le représentant permanent de la République du Soudan auprès de l'Union Africaine, ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, a rencontré lundi matin au siège de la Commission de l'Union Africaine, le commissaire des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union Africaine, ambassadeur Bankole Adewale.

L'ambassadeur Al-Zain a informé le commissaire africain sur les développements positifs de la situation au Soudan et a présenté un briefing sur l'initiative de la paix Soudanaise annoncée par le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, renouvelant l'engagement du Soudan à réaliser la paix et la stabilité.

La réunion a également porté sur la participation du Soudan à la session du Conseil de la paix et de sécurité africain attendue le 10 février 2026 à Addis-Abeba sous la présidence de la République Arabe d'Égypte, ainsi que sur le retour du gouvernement et des institutions de l'État à Khartoum et la mise en service de l'aéroport de Khartoum pour les vols commerciaux.

L'ambassadeur Al-Zain a renouvelé l'accueil du Soudan au Conseil de la Paix et de la Sécurité Africain à Khartoum, exprimant l'appréciation du Soudan pour le soutien de l'Union Africaine, tout en appelant à la continuation de la solidarité avec le Soudan à cette étape.