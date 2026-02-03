Afrique: Le Soudan informe le commissaire africain sur les développements de la situation au pays

3 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le représentant permanent de la République du Soudan auprès de l'Union Africaine, ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, a rencontré lundi matin au siège de la Commission de l'Union Africaine, le commissaire des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union Africaine, ambassadeur Bankole Adewale.

L'ambassadeur Al-Zain a informé le commissaire africain sur les développements positifs de la situation au Soudan et a présenté un briefing sur l'initiative de la paix Soudanaise annoncée par le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, renouvelant l'engagement du Soudan à réaliser la paix et la stabilité.

La réunion a également porté sur la participation du Soudan à la session du Conseil de la paix et de sécurité africain attendue le 10 février 2026 à Addis-Abeba sous la présidence de la République Arabe d'Égypte, ainsi que sur le retour du gouvernement et des institutions de l'État à Khartoum et la mise en service de l'aéroport de Khartoum pour les vols commerciaux.

L'ambassadeur Al-Zain a renouvelé l'accueil du Soudan au Conseil de la Paix et de la Sécurité Africain à Khartoum, exprimant l'appréciation du Soudan pour le soutien de l'Union Africaine, tout en appelant à la continuation de la solidarité avec le Soudan à cette étape.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.