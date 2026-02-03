Congo-Kinshasa: La ministre française de la Francophonie en visite à Kinshasa

3 Février 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Un an après la dernière visite d'un ministre français en RDC - celle, express, de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie tricolore, à la fin du mois de janvier 2025 -, Éléonore Caroit est arrivée à Kinshasa dimanche 1er février pour un déplacement qui doit, cette fois, durer plusieurs jours. Objectif : consolider les relations entre les deux pays.

Éléonore Caroit, la ministre française déléguée en charge de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, est en visite à Kinshasa depuis dimanche 1er février avec comme objectif affiché « la consolidation des relations franco-congolaises ».

Son déplacement intervient alors qu'aucun ministre français ne s'est rendu dans la capitale congolaise depuis un an. Le dernier en date à s'y être arrêté est Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui avait effectué sur place une visite express de quelques heures à la fin du mois de janvier 2025. Celle-ci s'était déroulée deux jours après de violentes manifestations qui avaient conduit à de nombreuses dégradations dans plusieurs ambassades de la ville, dont la représentation française.

Cette fois-ci, Eléonore Caroit reste, elle, plusieurs jours à Kinshasa avec un programme chargé. Après avoir notamment signé un protocole d'entente sur le projet d'Inga, du nom de ce méga-barrage construit sur le fleuve Congo, ce lundi 2 février, celle-ci doit rencontrer sur place plusieurs personnalités de haut niveau, dont son homologue congolais.

Son déplacement intervient par ailleurs au moment où la RDC vient d'annoncer son intention de briguer la tête de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) lors du sommet prévu à la fin de l'année au Cambodge, s'opposant de fait à un troisième mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Une opportunité dont Kinshasa devrait se saisir pour demander le soutien de Paris sur cette initiative, selon une source gouvernementale congolaise. « On attend du lobbying pour notre candidat », confirme pour sa part un proche de la présidence...

