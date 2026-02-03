Congo-Brazzaville: Taekwondo - Adel Rihan élu à la tête de la Fédération

2 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Au cours de l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de Taekwondo tenue le 31 janvier à Brazzaville, Adel Rihan a été élu président. Cette discipline sportive retrouve des couleurs après de longues années de disette.

L'élection d'Adel Rihan marque une étape décisive pour le Taekwondo congolais, aujourd'hui nourri par l'ambition d'une meilleure structuration : un bon encadrement des praticiens, une bonne formation des encadreurs et athlètes. La gouvernance renforcée, l'entente harmonieuse des dirigeants sont les gages des lendemains meilleurs dont cet art martial a tant besoin depuis des années.

Ces champs d'action constituent à n'en point douter les principaux défis à relever pour les nouveaux dirigeants de cette Fédération.

Adel Rihan est tout sauf un inconnu pour le taekwondo congolais. Président du Club Cristal Do de Pointe-Noire et manager de l'équipe nationale, Adel Rihan s'est toujours investit pour la promotion et la structuration de la discipline au sein de la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire et aussi à la Fédération.

Son apport et son appui multiformes à l'endroit des taekwondoïstes ne se démentent plus. Son élection en forme de plébiscite, pour avoir a glané 52 voix sur 58 possibles, est le parfait témoignage des taekwondoïstes qui croient en lui pour le nouvel envol de la discipline.

