Burkina Faso: Le musicologue Sosthène Yaméogo à son tour victime d'une arrestation arbitraire

3 Février 2026
Radio France Internationale

Réputé pour ses connaissances musicales, cet ex-enseignant à l'université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou qui n'affiche pas vraiment le profil de farouche opposant politique a pourtant été enlevé à son domicile de Ouaga 2000 à l'aube du samedi 31 janvier. Quelques semaines plus tôt, celui-ci avait publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il s'en prenait à la junte au pouvoir en des termes véhéments.

Pour avoir eu le malheur de se montrer trop virulent avec le régime en place à Ouagadougou sur les réseaux sociaux, le musicologue Sosthène Yaméogo a à son tour disparu depuis le week-end dernier au Burkina Faso.

Âgé de 62 ans, cet ex-enseignant à l'université Joseph Ki-Zerbo réputé pour ses connaissances musicales et pour avoir été l'un des principaux animateurs de l'orchestre de l'université de la capitale burkinabè n'affiche pourtant pas vraiment le profil d'un farouche opposant politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce stade, son seul fait d'arme connu est un contentieux survenu ces derniers mois avec l'administration burkinabè pour faire valoir ses droits à la retraite : à la suite d'une assignation de son employeur devant la justice qui n'a rien donné, Sosthène Yaméogo a alors déversé sa colère sur les réseaux sociaux, s'en prenant à la junte au pouvoir en des termes véhéments.

Il n'en a dès lors pas fallu plus pour que l'appareil répressif burkinabè se mette en branle : après quelques rondes de repérage menées par un pick-up blanc autour du domicile du musicien à Ouaga 2000, un commando s'est rendu chez lui à 06h00 du matin samedi 31 janvier, fracturant sa porte et l'embarquant manu militari.

Depuis, sa femme et ses proches sont sans nouvelles et ne savent pas où celui-ci est retenu, ni pour quel motif.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.