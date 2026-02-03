Congo-Kinshasa: Erosions à Mbuji-Mayi - Le Conseil communal de la Kanshi alerte sur le risque d'engloutissement de plusieurs écoles

Le président du Conseil communal de la Kanshi, Jean Mbenga, a lancé un cri d'alarme ce samedi 31 janvier concernant la menace d'écroulement qui pèse sur plusieurs infrastructures scolaires de cette municipalité de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). L'avancée spectaculaire des ravins met désormais en péril la sécurité des élèves et l'avenir éducatif de la région.

C'est lors de la double cérémonie marquant l'inauguration du siège du Conseil communal et l'ouverture de la première session ordinaire de l'année que cette problématique a été placée au centre des priorités. Pour les élus locaux, la lutte contre l'érosion n'est plus une option, mais une urgence vitale.

Des écoles au bord du gouffre

Le constat sur le terrain est alarmant. Plusieurs établissements de renom sont déjà partiellement détruits ou sur le point de l'être. Jean Mbenga a cité nommément les sites les plus critiques :

EP Tubondo et EP Saint-Léonard-Tubondo : Les bâtiments sont déjà en partie engloutis par les crevasses.

Institut Kalendamudishi (Quartier Nyongolo) : Le ravin progresse de manière alarmante vers les salles de classe.

« Ce sont des écoles, donc l'avenir de nos enfants, qui disparaissent lentement sous l'effet de l'érosion, dans un silence qui ne peut plus être toléré », a martelé le président du Conseil communal.

Une session placée sous le signe de l'action

Loin d'un simple rituel administratif, cette première session ordinaire se veut un « tournant ». Les conseillers communaux entendent utiliser leur pouvoir de contrôle et de décision pour forcer l'exécutif à agir concrètement.

L'objectif affiché est d'initier des recommandations fortes pour stopper l'exploitation anarchique des sols, souvent pointée du doigt comme facteur aggravant des érosions, et pour mobiliser des fonds d'urgence destinés à la stabilisation des sites scolaires menacés.