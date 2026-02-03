Congo-Kinshasa: Erosions à Mbuji-Mayi - Le Conseil communal de la Kanshi alerte sur le risque d'engloutissement de plusieurs écoles

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président du Conseil communal de la Kanshi, Jean Mbenga, a lancé un cri d'alarme ce samedi 31 janvier concernant la menace d'écroulement qui pèse sur plusieurs infrastructures scolaires de cette municipalité de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). L'avancée spectaculaire des ravins met désormais en péril la sécurité des élèves et l'avenir éducatif de la région.

C'est lors de la double cérémonie marquant l'inauguration du siège du Conseil communal et l'ouverture de la première session ordinaire de l'année que cette problématique a été placée au centre des priorités. Pour les élus locaux, la lutte contre l'érosion n'est plus une option, mais une urgence vitale.

Des écoles au bord du gouffre

Le constat sur le terrain est alarmant. Plusieurs établissements de renom sont déjà partiellement détruits ou sur le point de l'être. Jean Mbenga a cité nommément les sites les plus critiques :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

EP Tubondo et EP Saint-Léonard-Tubondo : Les bâtiments sont déjà en partie engloutis par les crevasses.

Institut Kalendamudishi (Quartier Nyongolo) : Le ravin progresse de manière alarmante vers les salles de classe.

« Ce sont des écoles, donc l'avenir de nos enfants, qui disparaissent lentement sous l'effet de l'érosion, dans un silence qui ne peut plus être toléré », a martelé le président du Conseil communal.

Une session placée sous le signe de l'action

Loin d'un simple rituel administratif, cette première session ordinaire se veut un « tournant ». Les conseillers communaux entendent utiliser leur pouvoir de contrôle et de décision pour forcer l'exécutif à agir concrètement.

L'objectif affiché est d'initier des recommandations fortes pour stopper l'exploitation anarchique des sols, souvent pointée du doigt comme facteur aggravant des érosions, et pour mobiliser des fonds d'urgence destinés à la stabilisation des sites scolaires menacés.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.