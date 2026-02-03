Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 février 2026

revue de presse

Afreximbank dévoile les huit finalistes de la première cohorte de son Accelerator Program

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé, ce 02 février, la sélection des huit startups finalistes de la toute première cohorte de son programme innovant baptisé Afreximbank Accelerator Program. Selon un communiqué officiel, cette initiative dynamique d’une durée de trois mois débutera en mars 2026.

Ce programme vise à autonomiser les startups africaines les plus prometteuses, qui se distinguent par leur capacité à stimuler l’innovation et à renforcer le commerce intra-africain. Les finalistes ont été rigoureusement choisis parmi plus de 1 600 candidatures, illustrant le dynamisme et le potentiel entrepreneurial exceptionnel du continent africain. [Source allAfrica]

Invitation de pays africains au sommet de Washington sur les minerais critiques

République démocratique du Congo (RDC), Kenya, Guinée. Tels sont les pays africains attendus au sommet de Washington sur les ressources stratégiques, qui s’ouvre le 4 février prochain dans la capitale américaine.

Un sommet voulu par l’Administration Trump, consacré aux matières premières essentielles aux technologies modernes et qui couvre des secteurs aussi stratégiques que ceux des télécommunications, de l’aéronautique militaire et des industries de la défense. Y prennent part de hauts responsables politiques et des acteurs majeurs de l’industrie minière. [Source Le Pays]

Ligne ferroviaire Gara Djebilet–Béchar : L’Algérie pose les bases d’un nouveau géant minier africain

L’Algérie vient de franchir une étape importante dans sa stratégie industrielle avec la mise en service d’une ligne ferroviaire de 1 000 kilomètres reliant la mine de fer de Gara Djebilet, dans l’extrême sud-ouest du pays, à la ville de Béchar.

Inaugurée officiellement début février par le Président Abdelmadjid Tebboune, cette infrastructure est présentée comme l’un des projets structurants les plus ambitieux depuis l’indépendance. [Source Afrik.com]

Mali : Un haut responsable américain à Bamako pour relancer une relation bilatérale en veille

Un haut responsable du département d’État américain est en visite à Bamako afin de donner un nouvel élan aux relations entre les États-Unis et le Mali. Cette démarche intervient dans un contexte de rupture entre le régime malien et ses anciens partenaires occidentaux, sur fond d’insécurité persistante au Sahel.

Nick Checker, chef du bureau des affaires africaines du département d’État américain, s’est rendu lundi 2 février à Bamako pour une visite officielle visant à « insuffler une nouvelle dynamique à la relation bilatérale » entre les États-Unis et le Mali. [Source Africa Radio]

Burkina : Une production record de 94 tonnes d’or en 2025

Le secteur extractif burkinabè a franchi un cap historique en 2025. Sous l’impulsion des réformes de souveraineté, le pays a produit 94 tonnes d’or, marquant une progression spectaculaire par rapport à l’année précédente, a annoncé le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières.

Le ministre burkinabé de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a présenté son bilan de performance pour l’exercice 2025 devant le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Avec un taux de réalisation de son contrat d’objectifs établi à 89,66 %, le département ministériel affiche des résultats records, portés principalement par le secteur minier et une dynamique de souveraineté nationale. [Source Apanews]

Affaire Epstein : La Fondation Jacob Zuma dément toute implication de l’ancien président

La Fondation Jacob Zuma a fermement démenti toute relation entre l’ancien président sud-africain et le prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

La polémique a éclaté après la publication, vendredi, de nouveaux documents liés à l’affaire Epstein par le ministère américain de la Justice. Dans ces dossiers longtemps restés confidentiels, le nom de Jacob Zuma apparaît dans des échanges de courriels datant de 2010[…]

Face à ces révélations, la Fondation Jacob Zuma est montée au créneau. Son porte-parole, Mzwanele Manyi, a catégoriquement nié tout lien entre l’ancien chef de l’État et Jeffrey Epstein, mort en 2019. [Source Africanews]

Élections générales de 2026 : Amnesty International Bénin interpelle les futurs dirigeants sur les droits humains

L’Amnesty International Bénin a dévoilé un manifeste d’engagement pour la promotion et la protection des droits humains couvrant la période 2026-2033.

Le document a été présenté aux professionnels des médias lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 28 janvier 2026 à Bénin Royal Hôtel.

Présenté comme une synthèse des préoccupations majeures liées à la situation des droits humains au Bénin, ce manifeste vise avant tout à interpeller les futurs décideurs politiques issus des élections générales de 2026. [Source beninwebtv]

Rwanda : Claude Muhayimana, condamné en première instance pour « complicité de génocide », revient devant la Cour d’assises de Paris

Le Franco-Rwandais avait été condamné, en décembre 2021, à quatorze ans de prison pour avoir transporté des miliciens sur différents lieux de massacres lors du génocide des Tutsi, en 1994. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Sur le banc des parties civiles, la condamnation à quatorze ans de réclusion criminelle de Claude Muhayimana pour « complicité de génocide » et « crimes contre l’humanité » commis au Rwanda en 1994 avait provoqué une onde de soulagement.

« Il n’était peut-être qu’un maillon, mais chaque maillon, chaque individu, a joué un rôle dans l’entreprise génocidaire », avait réagi, à l’annonce du verdict, le 16 décembre 2021, Matthieu Quinquis, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. [Source Le Monde Afrique]

Niger: Le groupe État islamique diffuse une vidéo de l'attaque de l'aéroport de Niamey

Le groupe État islamique au Sahel (EIS) a diffusé une vidéo présentée comme ayant été filmée pendant l'attaque de la zone de l'aéroport international de Niamey, au Niger, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier.

Elle porte le logo de son agence de propagande AMAQ. L'EIS avait déjà revendiqué l'attaque, via ce même canal, le 30 janvier. Les autorités nigériennes avaient évoqué un bilan de 20 morts, côté assaillants, 11 capturés et quatre soldats nigériens blessés. [Source RFI]

Togo - Un appui matériel pour accroître la productivité agricole

L’exploitation des Zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP) connaît un nouvel élan au avec l’appui matériel du gouvernement.

Dans la préfecture de Dankpen, région de la Kara, les producteurs ont bénéficié d’un important lot d’équipements.

Au total, 12 tracteurs et 12 motoculteurs ont été remis afin de renforcer la mécanisation et améliorer la productivité. [Source Togonews]