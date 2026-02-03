Congo-Kinshasa: Karaté/Do - Le président Freddy l'A Kombo de la FEKACO ouvre la saison 2026

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de la Fédération de Karaté-Do du Congo (FEKACO), Freddy l'A Kombo, a procédé ce 1er février au lancement officiel de la saison 2026. À cette occasion, il a rappelé les exploits réalisés l'année dernière, notamment l'obtention de la première médaille d'or africaine par l'athlète Nathan Kanyika.

Face à la presse, le président de la Fédération a dévoilé les perspectives pour l'année 2026 :

« Renforcer la pratique du Karaté-Do à tous les niveaux en organisant et en dotant correctement les zones de développement, afin de permettre une éclosion optimale des talents à la base, gage d'une sélection réellement nationale », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé l'organisation, en mars, du championnat féminin "Open du Pool Malebo", dans le but d'autonomiser les filles. Le président a insisté sur le respect strict du cahier des charges et du calendrier national.

Par ailleurs, pour cette nouvelle saison sportive, l'achat des licences et l'affiliation des clubs à la Fédération demeurent des conditions non négociables pour participer à toutes les compétitions officielles. Avec ces objectifs, Freddy l'A Kombo entend redorer l'image de la FEKACO sur les plans national et international.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.