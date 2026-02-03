Congo-Kinshasa: Karaté/Do - Le président Freddy l'A Kombo de la FEKACO ouvre la saison 2026

Le président de la Fédération de Karaté-Do du Congo (FEKACO), Freddy l'A Kombo, a procédé ce 1er février au lancement officiel de la saison 2026. À cette occasion, il a rappelé les exploits réalisés l'année dernière, notamment l'obtention de la première médaille d'or africaine par l'athlète Nathan Kanyika.

Face à la presse, le président de la Fédération a dévoilé les perspectives pour l'année 2026 :

« Renforcer la pratique du Karaté-Do à tous les niveaux en organisant et en dotant correctement les zones de développement, afin de permettre une éclosion optimale des talents à la base, gage d'une sélection réellement nationale », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé l'organisation, en mars, du championnat féminin "Open du Pool Malebo", dans le but d'autonomiser les filles. Le président a insisté sur le respect strict du cahier des charges et du calendrier national.

Par ailleurs, pour cette nouvelle saison sportive, l'achat des licences et l'affiliation des clubs à la Fédération demeurent des conditions non négociables pour participer à toutes les compétitions officielles. Avec ces objectifs, Freddy l'A Kombo entend redorer l'image de la FEKACO sur les plans national et international.