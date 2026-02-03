Ethiopie: Une dynamique réformatrice renforcée au pays sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed

Addis-Abeba — Le mois de janvier 2026 a été marqué par une intensification des actions gouvernementales menées par le Premier ministre Abiy Ahmed en faveur des intérêts stratégiques de l'Éthiopie, de la paix durable et d'un développement structurant à long terme.

Cette période a vu des avancées notables dans les domaines de l'aviation, de l'énergie, des infrastructures logistiques, du tourisme, des réformes institutionnelles et de la sécurité nationale, parallèlement à un engagement diplomatique soutenu sur les scènes régionale et internationale.

Gouvernance intérieure et vision de développement

Sur le plan national, le Premier ministre a prononcé le discours inaugural du 75e anniversaire de l'Université d'Addis-Abeba, mettant en avant la contribution déterminante des universités et des intellectuels au progrès scientifique, à l'innovation et à la prospérité du pays, en cohérence avec la philosophie Medemer.

Il a également inauguré le village modèle intégré de Tulu Arara, un projet pilote offrant des logements décents et des moyens de subsistance durables à 150 ménages, grâce à des infrastructures modernes, des énergies renouvelables et des chaînes de valeur agricoles intégrées.

Parmi les réalisations majeures figure le lancement des travaux de l'aéroport international de Bishoftu, appelé à devenir la plus grande infrastructure aéroportuaire du continent africain.

Doté d'une capacité initiale de 60 millions de passagers - extensible à 110 millions - et relié par autoroute et train à grande vitesse, ce projet positionne l'Éthiopie comme un futur hub aérien mondial.

À cette occasion, le Premier ministre a salué la solidité institutionnelle, la culture de sécurité et la résilience d'Ethiopian Airlines, symbole de fierté nationale.

Lors de la conférence Finance Forward Ethiopia, il a fait le point sur les réformes en cours en matière de finances publiques, de marchés de capitaux, de transformation du secteur financier et de restructuration des entreprises publiques, réaffirmant que le renforcement institutionnel demeure une priorité stratégique de l'État.

Illustrant une gouvernance à dimension humaine, le Premier ministre et le Conseil des ministres ont partagé des moments de célébration avec des employés à faibles revenus et des orphelins soutenus par le Bureau du Premier ministre.

Défense nationale et capacités aériennes

Dans le domaine de la sécurité, le Premier ministre a pris part à Aviation Expo 2026 et au meeting aérien « Lion Noir », organisé à l'occasion du 90e anniversaire de l'Armée de l'air éthiopienne.

Il y a souligné son héritage historique, son niveau de préparation opérationnelle et son intégration de technologies avancées. Plus tôt dans le mois, une visite d'inspection avait permis d'évaluer directement l'état de préparation et la capacité de dissuasion des forces aériennes.

Tourisme, énergie et durabilité

Le secteur touristique a connu une impulsion significative dans le cadre de l'initiative « Dîner pour les générations futures », avec l'ouverture du Denbi Eco Lodge, mettant en valeur un modèle de tourisme durable et respectueux de l'environnement.

Cette inauguration a suivi celle du Shabeely Resort, vaste complexe de 385 hectares intégrant infrastructures hôtelières, espaces culturels, parcs et équipements communautaires, conçu pour valoriser le patrimoine naturel et culturel éthiopien.

Sur le plan énergétique, l'inauguration du parc éolien Aysha-II a marqué une étape importante dans la diversification du mix énergétique national, consolidant un approvisionnement fiable et durable, socle d'une économie tournée vers la technologie et l'industrialisation.

Développement rural, éducation et modernisation administrative

Lors de déplacements dans le sud-ouest du pays, le Premier ministre a évalué des projets de développement rural intégré dans le woreda de Guraferda et, aux côtés de la Première dame, inauguré un nouvel internat scolaire dans le woreda de Surma, renforçant l'accès à une éducation de qualité pour les communautés marginalisées.

Il s'est également rendu au Service de l'immigration et de la citoyenneté pour suivre l'avancement de la numérisation des services publics, ainsi qu'à la Société ferroviaire éthio-djiboutienne, où il a examiné l'état de préparation logistique et les progrès réalisés dans le développement des chemins de fer, ports secs, routes et infrastructures de stockage.

Diplomatie régionale et partenariats internationaux

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli les présidents de Djibouti et de Somalie à l'aéroport de Jigjiga, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération régionale et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique.

Il a également tenu des consultations de haut niveau avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ainsi qu'avec des responsables américains.

En outre, une rencontre avec la secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Yvette Cooper, a abouti à la signature d'un protocole d'accord sur la gestion des investissements publics et des actifs, ainsi qu'à des accords portant sur deux projets stratégiques de transport d'électricité : les lignes Hurso-Aysha (400 kV) et Degehbur-Kebridehar (132 kV).

Bilan général

Dans l'ensemble, janvier 2026 a été marqué par une accélération des projets structurants, un renforcement des capacités énergétiques renouvelables, une consolidation de la défense nationale et une diplomatie active, confirmant l'engagement du gouvernement, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, à inscrire l'Éthiopie sur une trajectoire de modernisation, de résilience et de prospérité durable.