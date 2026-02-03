Ethiopie: L'Éthiopie et l'Arabie saoudite renforcent leur partenariat stratégique lors d'entretiens de haut niveau.

2 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont convenu d'approfondir leurs relations bilatérales de longue date à la suite d'entretiens de haut niveau entre de hauts responsables des deux pays.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, afin de renforcer la coopération politique, économique et diplomatique.

Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur le renforcement des relations déjà solides entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, dans le cadre de la diplomatie multilatérale.

Les deux parties ont souligné l'importance de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur grâce à une coopération accrue dans divers secteurs, avec pour objectif commun de développer un partenariat stratégique entre les deux nations.

Les discussions ont également porté sur la paix et la sécurité régionales, et plus particulièrement sur la promotion de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Dans ce contexte, les ministres se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour soutenir la paix et la stabilité dans la région.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.