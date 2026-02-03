Ethiopie: L'Éthiopie et l'Arabie saoudite renforcent leur partenariat stratégique lors d'entretiens de haut niveau.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont convenu d'approfondir leurs relations bilatérales de longue date à la suite d'entretiens de haut niveau entre de hauts responsables des deux pays.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, afin de renforcer la coopération politique, économique et diplomatique.

Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur le renforcement des relations déjà solides entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, dans le cadre de la diplomatie multilatérale.

Les deux parties ont souligné l'importance de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur grâce à une coopération accrue dans divers secteurs, avec pour objectif commun de développer un partenariat stratégique entre les deux nations.

Les discussions ont également porté sur la paix et la sécurité régionales, et plus particulièrement sur la promotion de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Dans ce contexte, les ministres se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour soutenir la paix et la stabilité dans la région.