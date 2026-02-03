Congo-Kinshasa: Alerte précoce pour tous - Une initiative pour prévenir les catastrophes naturelles

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC a officiellement lancé l'initiative « Alerte précoce pour tous » (EW4ALL) marquant une avancée majeure dans les efforts du pays pour protéger sa population contre les catastrophes liées au climat. Il s'agit entre autres des inondations saisonnières, glissements de terrain, sècheresses et tempêtes.

Ce programme a été lancé lors d'un atelier national de haut niveau organisé à Kinshasa du 28 au 29 janvier dernier en présence des autorités congolaises et du Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe et du Coordonnateur résident des Nations Unies en RDC.

Quels sont les mécanismes de collaboration entre la RDC, les Nations Unies et les organisations de la société civile pour faire fonctionner le système d'alerte précoce multirisque ?

Jody Daniel Nkashama a eu des échanges à ce sujet avec les personnalités ci-après :

-Kamal Kishore, Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe

- Jean Rigobert Tshimanga, Secrétaire général au ministère de l'intérieur

-Bruno Lemarquis, Coordonnateur résident des Nations -Unies et Coordonnateur humanitaire :

