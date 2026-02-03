Congo-Kinshasa: Formation en entrepreneuriat - La RDC se dote d'un cadre de référence

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Lancer son idée d'entreprise sans avoir été formé au préalable expose à des risques majeurs tels que la mauvaise gestion financière, l'échec commercial et autres.

Dans le but d'offrir une formation de qualité aux entrepreneurs, la RDC vient de se doter des normes, d'un référentiel national standard à l'issue d'un atelier organisé par l'Agence National de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais, ANADEC en sigle avec ses partenaires.

Toutes les structures de formation et d'accompagnement des entrepreneurs à travers le pays vont désormais se référer à ces normes qui déterminent les modules de formation, les outils pédagogiques ainsi que les approches méthodologiques.

Comment s'articule ce référentiel de formation en entrepreneuriat en République Démocratique du Congo ?

Cette question était au centre des échanges entre Jody Daniel Nkashama et le professeur Godefroy Kizaba, Directeur Général de l'ANADEC :

