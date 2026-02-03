Madagascar: Retour du vol Nosy Be-Diego - Une belle initiative

Après de longues années d'attente, le vol reliant Nosy Be à Diego-Suarez est de nouveau opérationnel. Une avancée majeure pour la région DIANA, qui militait depuis près d'une décennie pour la reprise de cette liaison aérienne stratégique.

Depuis 8 à 10 ans, les acteurs régionaux, à travers différentes initiatives, dont la mise en place du PRAT, n'ont cessé de plaider en faveur du retour de ce vol, essentiel au développement du tourisme et à la fluidité des déplacements dans le Nord de Madagascar. Malgré l'adhésion des partenaires concernés, les revendications de la région étaient restées sans suite sous les précédentes gouvernances.

Le tournant s'est opéré avec l'arrivée du ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Raharisone, qui a su écouter et répondre aux attentes de la population et, surtout, des acteurs économiques de la région DIANA. La reprise effective du vol Nosy Be-Diego marque ainsi un signal fort en faveur du désenclavement et du dynamisme économique régional.

Les opérateurs touristiques et économiques locaux se réjouissent de cette décision qu'ils considèrent comme un levier important pour relancer les activités, renforcer les échanges et accroître l'attractivité de la région. Ils expriment, à cette occasion, leur reconnaissance au ministre des Transports et de la Météorologie pour avoir concrétisé une revendication de longue date.