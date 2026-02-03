Sénégal: Santé mentale - Arame Ndiaye lance un cri littéraire avec la parution d'Une folle lucide

Le monde de la littérature sénégalaise compte une nouvelle oeuvre : Une folle lucide. Signé Arame Ndiaye, ce livre bouleverse les codes sur un sujet encore tabou dans notre société : la santé mentale.

Une folle lucide. Ce doux oxymore claque, interpelle, éblouit. C'est le titre du premier ouvrage individuel signé Arame Ndiaye, journaliste pour Le Soleil. Une dénomination assumée, presque clamée par sa plume. Loin d'être un simple jeu de mots, c'est le fruit d'une réflexion profonde sur un sujet encore tabou, presque murmuré dans notre société : la santé mentale. « Je voulais un roman qui allait braquer un coup de projecteur sur ces personnes auxquelles on ne fait pas forcément attention.

La santé mentale mérite qu'on en parle, car cela concerne tout le monde. Vous y trouverez aussi des sujets en rapport avec la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, le post-partum... », confie-t-elle.

L'écrivaine veut donc briser les barbelés autour de ce thème, afin qu'il soit érigé au rang de priorité dans l'espace public, et non un secret qu'on garde sous scellé.

Satisfaction

Arame Ndiaye, qui a déjà contribué au recueil Plurielles, coécrit avec plusieurs femmes, a décidé de voler de ses propres ailes. Ce premier roman, qui a vu le jour il y a plusieurs années, voit le jour en 2026. « Le roman est né en 2018 suite à un amer constat. Un jour, en allant en ville, en bus, je suis tombée sur un malade mental au détour d'un feu de signalisation. Il était là, hagard, les cheveux en bataille, comme s'il semblait indifférent à sa propre existence.

Et c'est comme cela qu'est née cette idée qui dormait tant dans les tiroirs. Pour les autres personnages, je me suis foncièrement inspirée de mes proches, que j'ai combinés à des recherches et à mes visites à l'hôpital Fann. Entre Dakar et Thiès (à travers le Centre Dalal Xel), je veux rappeler que ces malades mentaux sont des humains qui méritent d'être pris en charge. »

Arame Ndiaye a donc décidé de tremper la plume dans la plaie sur ce fait social afin de braquer la lumière sur lui. Un engagement, un sacerdoce. Et la satisfaction d'avoir son propre roman, qu'elle a écrit toute seule, représente également une grande joie pour cette jeune écrivaine. « Comme je l'ai dit dans mon post sur les réseaux, ce livre a longtemps dormi dans les tiroirs. Aujourd'hui, mon livre Une folle lucide a vu le jour. J'ai encore du mal à réaliser que ce projet, que je pensais voir naître il y a déjà des années, est enfin là.

Ce livre, je l'ai travaillé, retravaillé, puis parfois laissé dormir longtemps dans des tiroirs. Il y a eu des périodes où je pensais que le moment était venu, et d'autres où tout s'est arrêté. J'ai traversé beaucoup d'émotions, mais je n'ai pas lâché. Avec le temps, j'ai compris que le calendrier d'Allah n'est pas celui des hommes. Ce livre devait sortir à son heure, et par Sa grâce, ce jour est arrivé. C'est ma première publication. J'en suis fière, pour le chemin parcouru et pour avoir tenu jusqu'au bout », s'exclame Arame Ndiaye.

L'auteure n'oublie cependant pas ceux qui l'ont soutenue. « Je tiens aussi à remercier Le Fil d'Ariane Éditions, qui a cru en ce projet et a rendu possible sa concrétisation. Merci également à mon préfacier Samba Oumar Fall. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre force. En partageant, en achetant le livre, en en parlant autour de vous, vous soutenez ce travail et cette étape importante pour moi. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce rêve, de près ou de loin. L'aventure commence maintenant. »

Une folle lucide est désormais dans les rayons. Pour les amoureux de livres, de belles plumes et d'engagement, ce sera un régal. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la santé mentale, ce sera une découverte et une fenêtre sur un monde trop invisibilisé. Et pour ceux qui veulent simplement plonger dans un océan de belles lignes, une véritable aventure humaine.