Sénégal: Bras de fer à l'ARP - Les syndicats décrètent une grève de 72 heures

2 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le climat social reste tendu à l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP). La Jonction des luttes, regroupant la section SAMES et la sous-section SUTSAS de l'institution, a annoncé la reprise d'un mouvement de grève de trois jours, du mercredi 4 au vendredi 6 février 2026 inclus.

Dans un communiqué de presse rendu public, les représentants syndicaux dénoncent ce qu'ils qualifient de « silence absolu » de la Direction générale face à leurs revendications. Selon eux, malgré plusieurs tentatives visant à instaurer un dialogue social, la hiérarchie aurait fait le choix de ne pas répondre aux interpellations des travailleurs, une attitude jugée responsable de la dégradation du climat social au sein de l'agence.

Les syndicats accusent la Direction générale de privilégier une gestion autoritaire au détriment d'une concertation loyale. « Ce silence n'est ni neutre ni innocent », affirment-ils, y voyant un refus manifeste de reconnaître les préoccupations du personnel, notamment en matière de conditions de travail.

Réuni conformément au mandat de la base, le Bureau de la Jonction des luttes indique avoir décidé à l'unanimité de relancer la grève. Le mouvement vise, selon les initiateurs, à protester contre des conditions de travail jugées dégradées et à exiger davantage de considération pour les travailleurs.

Les syndicalistes se disent déterminés à poursuivre la mobilisation et rejettent toute forme de pression ou de tentative d'intimidation. Ils rappellent que le droit de grève constitue un droit fondamental et préviennent que toute stratégie visant à « user » le mouvement ne ferait que renforcer leur détermination.

Dans leur appel, les responsables syndicaux invitent l'ensemble des travailleurs à se mobiliser massivement, à respecter les mots d'ordre et à rester vigilants face à d'éventuelles manœuvres de division. Pour eux, cette grève doit constituer un signal fort adressé à la Direction générale : les travailleurs exigent le respect et entendent le faire valoir par la lutte collective.

À ce stade, la Direction générale de l'ARP ne s'est pas encore exprimée publiquement sur cette reprise de la grève.

