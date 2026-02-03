Sénégal: BRVM - Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire le titre le plus performant pour la 3ème journée consécutive.

Pour la 3ème journée consécutive, Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire, qui évolue dans l'emballage métallique, apparait comme le titre le plus performant du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 7,23% au terme de la séance de cotation de ce lundi 2 février 2026.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 1 590 FCFA la veille à 1 705 FCFA ce 2 février 2026, soit une augmentation de 115 FCFA. Depuis le vendredi 23 janvier 2026 où elle cotait 1310 FCFA, l'action Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire connait une augmentation de 295 FCFA.

La société Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses résultats au titre des exercice 2024 encore moins son rapport d'activité des premier, deuxième et troisième trimestre 2025. Les seules informations financières disponibles remontent au 31 décembre 2023 avec un bénéfice net de l'exercice de 1, 012 milliard FCFA contre un bénéfice de3,857milliards FCFA en 2022. Cette situation était consécutive à une baisse du résultat d'exploitation et une dégradation du résultat financier avec l'absence de dividendes de sa filiale ghanéenne.

L'embellie de l'action Eviosys Packaging SIEM en Côte d'Ivoire à la BRVM semble liée par le rachat de l'entreprise par le groupe Sonoco en fin 2024. Suite l'Assemblée Générale du 1er avril 2025, la société a pris la dénomination sociale de SONOCO METAL PACKAGING SIEM. Spécialisé dans les services de proximité visant au bien-être des populations, le groupe SONOCO déploie ses activités sur l'ensemble de la Guinée dans divers secteurs, à travers ses nombreuses filiales spécialisées dans la minoterie, le transport et la logistique, la métallurgie, l'agroalimentaire, l'immobilier, la construction et l'humanitaire.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 1705 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,79% à 1 495 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,81% à 1 275 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,20% à 12 400 FCFA), et BOA Burkina Faso (plus 3,90% à 4 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 20 345 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 3 525 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,22% à 3 695 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 4,65% à 2 050 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,55% à 2 100 FCFA).

Au niveau des activités du marché, la capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 10,016 milliards, en se situant à 14 079,674 milliards FCFA contre 14 069,658 milliards FCFA ce vendredi 30 janvier 2026.

Celle du marché des obligations est en revanche en baisse de 19,601 milliards, s'établissant à 11 524,014 milliards FCFA contre 11 532,615 milliards FCFA ce vendredi 30 janvier 2026.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,238 milliard FCFA contre 1,101 milliard FCFA la veille.

Au niveau des indices, à part le BRVM 30, tous les autres sont en légère progression. L'indice BRVM Composite est ainsi en hausse de 0,07% à 365,18 points contre 364,92 points la veille. L'indice BRVM 30 est, par contre, en baisse de 0,22% à 173,46 points contre 173,85 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a gagné 0,14% à 150,34 points contre 150,13 précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal connait une hausse de 0,08% à 236,54 points contre 236,35 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,07% à 140,62 points contre 140,52 points la veille.