Sénégal: Bal des Gawlo Gawlo et des Lions de la Téranga - La diva à la voix d'or communie avec son public

Coumba Gawlo a gratifié, samedi dernier, le public d'un spectacle de haute facture, au Bal des Gawlo Gawlo, à l'Esplanade du CICES, avec Sidiki Diabaté venu spécialement répondre à l'invitation de la Diva, Titi et Aïda Samb.La première partie a été assurée par Papounet, Mirma, Ada Boy, Mame Nar Seck. Une troupe folklorique de Bargny a aussi joué sa partition.

Bal des Gawlo Gawlo, mais aussi des Lions de la Téranga, à qui la Diva a tenu à rendre hommage, à l'occasion de cet événement devant une assistance composée de représentants de ministères, de membres du corps diplomatique, du secteur privé, des partenaires, des fans, adultes, femmes et jeunes, qui ont communié avec la Diva et ses artistes invités.

Coumba Gawlo a revisité son répertoire avec des innovations, alternant les tenues belles et originales, dans une ambiance festive et chaleureuse, avec un décor en couleurs et lumière.

Autres temps forts : l'interprétation en duo de Miniyamba avec Sidiki Diabaté muni de sa kora, dans une harmonie entre les paroles et le son, les prestations avec Titi et avec Aïda Samb, de belles séquences de chorégraphie, des moments d'intense émotion, notamment lorsque sa maman Adja Fatou Kiné Mbaye l'a rejointe sur scène.