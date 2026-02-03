Madagascar: Election présidentielle - Le Colonel Michaël Randrianirina en précampagne

Dans son discours, le PRRM a lancé une pique à l'endroit de ses détracteurs en demandant à ses prédécesseurs, en l'occurrence Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina de se taire.

11.000 emplois

« Nous n'allons pas répéter la politique du précédent régime qui consiste à distribuer du riz et des vivres, nous allons créer des emplois et apprendre les gens à travailler ». C'est ce qu'a déclaré le Colonel Michaël Randrianirina au mois de novembre 2025, quelques temps après sa confirmation à la tête de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar.

Mais jusqu'ici, trois mois après son accession au pouvoir, la réalisation de ce pari semble au ralenti, mis à part les 827 nominations aux hauts emplois de l'Etat effectuées pendant trois mois en Conseil des ministres.

Contrairement à cette promesse, environ 11 000 emplois sont menacés avec les 4 000 employés du Groupe SODIAT qui sont en sursis permanent, contraints de partir au chômage technique, et 7 000 autres employés des zones franches dont le sort reste incertain car le dossier fait actuellement l'objet d'une navette au sein du Parlement américain (ndlr : initialement adopté au niveau de la Chambre des représentants pour une durée de trois ans, le Sénat américain l'a révisé à un an).

30 millions Ar

Pour le moment, le Colonel Michaël Randrianirina est en train de répéter ce que l'on avait reproché à Andry Rajoelina. Ses déplacements à Ambovombe Androy, à Toamasina, dans le Vakinankaratra et à Mahajanga étaient marqués par la distribution de sacs de riz, de vivres, des koveta et surtout des sommes d'argent.

Une sorte de Vatsy Tsinjo et de Tosika Fameno déguisés. Le weekend dernier à Mahajanga, il avait promis 145 tonnes de riz qui seront distribués en raison de 1 sac par famille pour les sinistrés, mais aussi une forte somme d'argent pour chaque site d'hébergement.

A l'exemple des 900 sinistrés hébergés à l'EPP Tsaramandroso Mahajanga qui ont reçu un don de 30 millions d'Ariary de la part du PRRM. Dans son discours en public, il avait aussi promis de fournir des carburants pour les responsables qui vont s'occuper de trouver un groupe électrogène pour alimenter le site en électricité. Ces distributions laissent penser que ce sont les dirigeants qui changent mais les pratiques restent les mêmes.

Candidat potentiel

Face à la multiplication des déplacements dans les régions, bon nombre d'observateurs estiment que le Colonel Michaël Randrianirina est déjà en pleine précampagne électorale. Une campagne avant la lettre durant laquelle il commence à multiplier les attaques contre ses potentiels adversaires à la course à la magistrature suprême dont Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

Même si avec la perte de sa nationalité malagasy, la participation de ce dernier à la prochaine course à la Magistrature suprême parait impossible. Trois mois après son accession au pouvoir, le Colonel au béret vert commence à sortir ses griffes et dévoile petit à petit son ambition de briguer le pouvoir à travers les urnes. Le ton utilisé et les éléments de langage adoptés prennent déjà l'allure d'un candidat potentiel à la Présidentielle.

Déclaration de guerre

La pique lancée samedi dernier coentre ses prédécesseurs avait laissé tout le monde dans la stupéfaction. « Ce que vous n'avez pas fait en fait en 16 ans, nous l'avons fait en 3 mois. La personne qui a déclaré cela était au pouvoir au moins pendant 7 ans, d'autres durant 16 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à part appauvrir la population ? Qu'ils se taisent puisque nous ne sommes au pouvoir que depuis trois mois », a-t-il lancé.

Une déclaration de guerre à peine voilée lancée à l'encontre de Ravalo et Rajoelina. Pour rappel, au début de son mandat, le numéro Un du régime de refondation avait donné des instructions visant à mettre un terme aux rassemblements populaires lors des déplacements en province des nouveaux tenants du pouvoir. Une résolution qui reste jusqu'à présent un coup de com ou un simple effet d'annonce.