Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut consolider les liens historiques d'amitié

Arrivé hier à Brazzaville, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu par son homologue congolais Denis Sassou-N'Guesso. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête au Palais du Peuple.

En visite officielle en République du Congo, les 2 et 3 février 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu à Brazzaville, hier après-midi, par son homologue congolais.

Selon la présidence de la République, à sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs militaires par Denis Sassou-N'Guesso, en présence de hautes autorités civiles et militaires ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Brazzaville.

D'après une note de la présidence de la République, « cette visite vise à consolider les liens historiques d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et la République du Congo, à approfondir la coopération dans des domaines stratégiques et à renforcer la concertation sur les défis africains et mondiaux ».

Selon la dépêche de Brazzaville (quotidien congolais), Bassirou Diomaye Faye et Denis Sassou-N'Guesso vont échanger sur les dossiers de coopération touchant, entre autres, les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture sans oublier les derniers développements de l'actualité africaine et internationale.

À son arrivée à Brazzaville, hier, la communauté sénégalaise établie au Congo, fortement mobilisée, a tenu à manifester sa ferveur et son attachement au Sénégal en réservant au président de la République un accueil particulièrement chaleureux.

Le journal « Les échos du Congobrazza » informe que « durant son séjour, le Président Bassirou Diomaye Faye visitera le mémorial Pierre Savorgnan De Brazza, ce lieu de mémoire qui rend hommage aux explorations en Afrique et commémore, également, sa rencontre avec le tirailleur sénégalais, le sergent Malamine ».

Le journal rappelle que ce « mémorial abrite également les restes de Pierre Savorgnan De Brazza et de sa famille ».

« Après un accueil empreint de chaleur et de solennité à son arrivée à Brazzaville, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Denis Sassou-N'Guesso, président de la République du Congo, au Palais du Peuple », renseigne la présidence de la République.

D'après la même source, les échanges entre Bassirou Diomaye Faye et Denis Sassou-N'Guesso « ont porté sur le renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Sénégal et la République du Congo, avec la volonté partagée d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre Dakar et Brazzaville, au service des intérêts communs des deux peuples ».