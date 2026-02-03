Madagascar: Imerintsiatosika et Faratsiho - Deux découvertes macabres en l'espace de quelques heures

Deux cas distincts de découvertes de corps sans vie, aux circonstances troublantes, ont été signalés ce dimanche 1er février 2026 dans les districts d'Andramasina et d'Arivonimamo, suscitant l'ouverture d'enquêtes par les forces de sécurité territorialement compétentes.

Le premier fait s'est produit dans le district d'Andramasina, plus précisément au lieu-dit Mahafefy, fokontany d'Andranovelona, commune rurale de Mandrosoa. Alertée vers 11h30 par un habitant de bonne foi, la brigade de Mandrosoa a immédiatement dépêché sur place trois éléments, accompagnés du médecin-chef du CSB II local, pour procéder aux constatations d'usage.

Le corps a été retrouvé à environ trois kilomètres du chef-lieu communal. Selon les résultats de l'examen, la victime, un jeune homme identifié comme étant âgé de 24 ans, présentait des traces de violences extrêmes.

Le corps était ligoté, fortement mutilé, et le crâne montrait des signes de fracture compatibles avec des coups portés à l'aide d'un objet contondant. Un sachet contenant un produit assimilé à de l'acide a également été découvert à proximité.

D'après le médecin, le décès remonterait à environ 48 heures, le corps ayant déjà subi l'action d'animaux errants. La victime avait été portée disparue depuis le vendredi 30 janvier 2026. Une enquête est en cours, notamment pour retrouver la moto qu'il utilisait et qui demeure introuvable.

Quelques heures plus tôt, vers 7h du matin, une autre découverte a été signalée dans le district d'Arivonimamo. Au lieu-dit Antsahavorovoro, fokontany Ambohimanarivo, commune urbaine d'Imerintsiatosika, le corps sans vie d'un homme d'environ 40 ans a été retrouvé.

Les éléments de la brigade d'Imerintsiatosika, assistés du médecin-chef du CSB II, ont procédé aux constatations d'usage. Aucune trace apparente de violence n'a été relevée sur le corps, et aucun document permettant d'identifier la victime n'a été retrouvé sur les lieux.

Le corps a été déposé à la morgue du CSB II d'Imerintsiatosika en attendant une éventuelle identification par la famille. Les deux affaires font actuellement l'objet d'investigations distinctes afin de déterminer les causes exactes des décès et d'établir les responsabilités éventuelles.