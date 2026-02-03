Angola: Le Président João Lourenço arrive à Dubaï pour le Sommet mondial des gouvernements

Dubaï — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé en début de soirée à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), où il prendra part au Sommet mondial des gouvernements, prévu du 3 au 5 de ce mois.

Considéré comme l'un des plus importants forums mondiaux consacrés à la gouvernance, aux politiques publiques et au leadership international, le sommet se tient sous le thème «Shaping Future Governments » (« Façonner les gouvernements du futur »). L'événement réunira plus de 45 chefs d'État et de gouvernement, de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d'organisations multilatérales ainsi que des cadres dirigeants de grandes multinationales.

Durant deux journées de travaux, des délégations de haut niveau débattront de questions liées au leadership au-delà des frontières nationales, à la valeur des partenariats stratégiques, au capital humain, au développement humain et à l'investissement dans des économies résilientes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président João Lourenço figure parmi les principaux intervenants de la deuxième journée du sommet. Il participera à des sessions consacrées à l'avenir de l'investissement en Afrique, à la coopération internationale et au rôle des gouvernements dans la promotion d'une croissance économique durable, dans un contexte international marqué par l'instabilité géopolitique, la transformation numérique et l'intensification des pressions sociales.

Le Chef de l'État angolais prendra également part à un panel présidentiel réunissant les chefs d'État de la Tanzanie, du Zimbabwe, du Botswana, de la Sierra Leone et du Ghana. Les échanges porteront sur les défis structurels du continent africain, les opportunités de mobilisation des investissements étrangers ainsi que les réformes institutionnelles nécessaires au renforcement de la confiance des marchés internationaux.

L'édition 2026 du World Governments Summit devrait rassembler plus de 6 250 participants, parmi lesquels des décideurs politiques, des universitaires, des chefs d'entreprise et des experts internationaux, répartis sur plus de 445 sessions et panels thématiques.